El verdadero golazo del Mundial 2026: la brutal derrama de 26 mil mdp en CDMX

La Cámara Nacional de Comercio resalta oportunidades para empresas familiares y pymes mediante capacitación digital y consumo local en el Mundial 2026. | (crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la Ciudad de México anticipa una derrama económica que superará los 26 mil millones de pesos. Se prevé más de un millón de turistas y la expectativa de hasta 90 mil empleos, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CdMx).

El evento es considerado no solo una oportunidad deportiva, sino un posible punto de transformación para el dinamismo comercial de la capital, siempre que el sector privado logre una respuesta adecuada y coordinación ante riesgos recientes como la extorsión.

La estimación anual supera 26 mil millones de pesos solo por turismo

De acuerdo con el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, la derrama prevista de 26 mil 280 millones de pesos será impulsada por la llegada de un millón 168 mil visitantes.

El gasto promedio proyectado por cada turista es de 22 mil 500 pesos, una cifra que refuerza la previsión de saturación para los sectores de hospedaje, alimentos, bebidas, comercio minorista y servicios relacionados.

Gutiérrez Camposeco advierte que este volumen de recurso podría marcar “una temporada de alta actividad económica para los sectores vinculados al turismo y al consumo”.

El Gobierno espera una importante derrama económica tras la Copa del Mundo 2026. (Secretaría de Turismo)

La creación de 70 mil a 90 mil empleos temporales está en el horizonte, con posibilidad de que micro, pequeñas y medianas empresas aprovechen la coyuntura para fortalecer su presencia en el mercado, si logran adaptar su capacidad de respuesta y visibilizar sus productos bajo la consigna “lo hecho en México siempre gana”.

El dirigente empresarial identifica tres ejes de oportunidad en este contexto: el fortalecimiento de empresas familiares, la capacitación digital y competitividad, así como el afianzamiento del turismo, la hospitalidad y el consumo local.

Prevención y seguridad, ejes en la agenda empresarial por ola de extorsión

La extorsión se mantiene como un desafío central para el sector comercial de la capital, tema en torno al cual la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) refuerza su agenda, según difundió la propia Confederación tras la firma del Pacto contra la Extorsión encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.

El combate a la extorsión figura como prioridad para Concanaco Servytur, ante el incremento del delito y sus efectos negativos sobre el comercio capitalino. | (Crédito: Gobierno de la CDMX)

El presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, sostiene que la problemática afecta de manera directa la vida diaria de los negocios y debilita “las condiciones básicas para vender, invertir, generar empleo y sostener negocios familiares”. La organización pone como prioridad el fortalecimiento institucional, la capacitación y la promoción de la denuncia como claves para reducir el impacto de este delito sobre la economía.

Ante esto, el gobierno capitalino alista acciones para combatir este delito, en el que destacan la creación de Centro de Atención Inmediata contra la Extorsión y un Gabinete Especial así como la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios.

El sector empresarial apuesta por coordinación y consumo nacional ante el reto del Mundial

Tanto Canaco CdMx como Concanaco Servytur insisten en la necesidad de preparación para que los beneficios de la Copa Mundial 2026 sean efectivos y no se vean mermados por delitos económicos.

Gutiérrez Camposeco recalca que las oportunidades para empresas familiares y pymes sólo se consolidan si estas suman visión de negocio, capacidades digitales y fortalecen el consumo local.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Concanaco Servytur llama a “proteger la seguridad también significa proteger la economía cotidiana, el empleo y la tranquilidad de quienes todos los días abren un negocio, prestan un servicio y sostienen la actividad productiva del país”, sostiene la Confederación.

La llegada del Mundial plantea así un escenario de alta expectativa económica para la Ciudad de México, pero también un reto en materia de seguridad y organización empresarial.