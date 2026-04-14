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Cómo quitar las verrugas del cuello, manos y otras zonas visibles

La causa principal es la infección por el virus del papiloma humano, conocido como VPH

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verrugas cuello
Cómo quitar las verrugas del cuello, manos y otras zonas visibles (Zigomat.com)

Eliminar las verrugas del cuello es frecuente entre quienes buscan mejorar el aspecto de la piel y reducir molestias.

Las opciones para tratar estas lesiones incluyen métodos caseros, productos de venta libre y procedimientos médicos. La mayoría de las verrugas son inofensivas y desaparecen por sí solas, pero muchas personas prefieren retirarlas antes, por motivos estéticos o por incomodidad.

De acuerdo con Mayo Clinic, el ácido salicílico y la cinta adhesiva figuran entre los remedios más utilizados en casa y, como último recurso, los especialistas pueden recurrir a técnicas como la crioterapia.

El virus del papiloma humano y la aparición de verrugas

Las verrugas del cuello se desarrollan en la epidermis y suelen caracterizarse por una superficie rugosa y elevada. En ocasiones, como en el rostro, pueden presentar una apariencia plana y lisa. Es común que, al centro, tengan pequeños puntos oscuros, que corresponden a capilares sanguíneos.

La causa principal es la infección por el virus del papiloma humano, conocido como VPH. De las más de cien variantes de este virus, cerca de diez son responsables de las verrugas cutáneas, incluidas las que aparecen en el cuello. El contagio ocurre por contacto directo con superficies o personas infectadas. Las probabilidades aumentan en niños, pacientes con inmunodepresión y en quienes manipulan carne, pescado o aves de manera habitual. La predisposición individual también influye: hay quienes son más propensos a desarrollar este tipo de lesiones.

Primer plano de piel clara con múltiples lunares y pequeñas protuberancias de diferentes tamaños y colores, incluyendo un lunar más grande y oscuro
La mitad de las verrugas desaparecen en un año (Oncosalud)

La mitad de las verrugas desaparecen en un año

Un enfoque recomendado por especialistas es la espera y observación, ya que la mitad de las verrugas se eliminan solas en un año y dos tercios en dos años. La decisión de retirarlas responde, en la mayoría de los casos, a motivos estéticos. Las verrugas pueden causar molestias si se ubican en zonas de roce con ropa o accesorios.

Tratamientos caseros y productos de venta libre

El ácido salicílico es el remedio de elección para muchas personas. Está disponible sin receta en concentraciones de entre 17 y 40 por ciento. El procedimiento consiste en sumergir la verruga en agua tibia, eliminar la piel muerta con una lima o piedra pómez y aplicar el ácido. Este proceso se repite cada día y puede tardar varias semanas en mostrar resultados. La recomendación es continuar el tratamiento una o dos semanas tras la desaparición de la verruga para reducir las posibilidades de recurrencia.

Otra técnica sencilla consiste en cubrir la verruga con cinta adhesiva durante la noche o en ciclos de cinco a siete días. Algunas investigaciones sugieren que la cinta de plata, por su mayor adherencia, podría funcionar mejor. El mecanismo de acción no está del todo claro, pero se cree que la privación de oxígeno o la eliminación de partículas virales junto con la piel muerta contribuye al resultado.

Opciones médicas para verrugas resistentes (Foto: Clínica Mayo)
Opciones médicas para verrugas resistentes (Foto: Clínica Mayo)

Opciones médicas para verrugas resistentes

Cuando los remedios caseros no funcionan, los dermatólogos disponen de procedimientos como la crioterapia, que utiliza nitrógeno líquido para congelar la verruga, o la electrodesecación y legrado, que implican corriente eléctrica y raspado. Estos métodos suelen reservarse para casos donde las verrugas son persistentes o numerosas y pueden provocar cicatrices, por lo que deben realizarse bajo supervisión médica.

La elección del tratamiento depende del tamaño, la cantidad de lesiones y la respuesta a tratamientos previos. Consultar a un especialista es la vía para garantizar un abordaje seguro y personalizado, especialmente cuando las verrugas se localizan en áreas visibles como el cuello o el rostro.

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