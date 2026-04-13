México

¡Se pondrán lonas!: así exhibirán a las estaciones de gasolina y diésel que “se vuelan la barda” con los precios

Sheinbaum y Profeco anuncian lonas en gasolineras con precios abusivos

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Gasolinera en Tecámac, Estado de México, el 25 de marzo de 2026. Foto Roberto García Rivas
Gasolinera en Tecámac, Estado de México, el 25 de marzo de 2026. Foto Roberto García Rivas

El gobierno federal anunció este lunes una estrategia para exhibir públicamente a las estaciones de servicio que cobran precios excesivos por gasolina y diésel, en un contexto donde el barril de petróleo rozó los 102-103 dólares tras tensiones con Irán. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzará a colocar hoy lonas visibles en las gasolineras que, según la dependencia, “se vuelan la barda” con sus tarifas, tanto en gasolina regular como en diésel.

La medida se aplicará en la mayoría de los estados del país, con excepción de Baja California Sur y Quintana Roo, donde los precios responden a condiciones logísticas particulares.

Sin intervención del gobierno, la magna superaría los 30 pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, de no mediar la intervención federal, el precio de los combustibles sería significativamente más alto para los consumidores:

  • Gasolina Magna: costaría más de 30 pesos por litro.
  • Diésel: alcanzaría entre 32 y 33 pesos por litro.

El mecanismo de apoyo consiste en eliminar los impuestos normalmente asociados al precio de los combustibles, lo que implica una renuncia fiscal del erario. Gracias a ello, la Magna se mantiene en 24 pesos por litro —el mismo precio desde el año pasado— representando un subsidio de entre 6 y 7 pesos por litro.

En el caso del diésel, se continua un acuerdo para estabilizarlo a 28 pesos, aunque el gobierno busca reducirlo aún más, dado su impacto directo en el precio de las mercancías y la canasta básica.

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Gasolineras en Morelos, Puebla y Tlaxcala cobran hasta 30 pesos el diésel

Sheinbaum señaló que durante un recorrido reciente por Morelos, Puebla y Tlaxcala detectó estaciones que venden el diésel hasta en 30 pesos, por encima del acuerdo de 28 pesos establecido con el sector. “¿Cómo? Si además se están utilizando recursos que deberían ayudar a todos los mexicanos”, cuestionó.

Ante ello, la Profeco no solo revisará que las estaciones operen adecuadamente, sino que colocará lonas de advertencia para orientar a los consumidores hacia estaciones con precios justos.

Adicionalmente, la dependencia habilitó un mapa virtual en su página de internet donde los usuarios pueden consultar, en tiempo real, el precio de la gasolina regular y del diésel en todo el país mediante un código QR.

Imagen de archivo. Un empleado trabaja cerca de una boquilla dispensadora de combustible en una gasolinera de Pemex en Ciudad de México, México.12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha
Imagen de archivo. Un empleado trabaja cerca de una boquilla dispensadora de combustible en una gasolinera de Pemex en Ciudad de México, México.12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

También en la mira: jitomate, carne y calabacita

El gobierno amplió su preocupación más allá de los combustibles. Sheinbaum reveló que pidió personalmente al secretario de Hacienda, Edgar Córdova, recorrer mercados para verificar los precios de la canasta básica. El funcionario confirmó alzas notables en productos como jitomate, carne de res y calabacita.

La presidenta atribuyó parte del alza a las heladas registradas en Florida en diciembre, pero advirtió que intermediarios y comercializadores también están aprovechando la coyuntura. Esta semana convocará a reuniones con:

  • Gasolineros
  • Comercializadores del Paquete Anti-Inflacionario (PASIC)
  • Productores de limón, jitomate y otros básicos

“Nadie se debe aprovechar de la situación actual. Todos tenemos que apoyar a las familias mexicanas y su economía”, enfatizó.

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