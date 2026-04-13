México

Revelan causa de la muerte de “La Werita Consentida” y Joe Lara, amigos de Ivonne Montero y Paty Navidad

La muerte de la pareja dejó un vacío en el ámbito del entretenimiento digital

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Dos hombres sonrientes mirando a la cámara. Uno, con barba y camisa a cuadros, en primer plano; el otro, con gorra azul y camiseta blanca, detrás
La Werita Consentidad y Joe Lara, capturados en un momento de alegría, quienes fallecieron el 11 de abril de 2026, dejando un gran legado. (Instagram)

La muerte de “La Werita Consentida” y Joe Lara provocó un fuerte impacto en redes sociales y en el ecosistema digital de espectáculos. La noticia se viralizó en cuestión de horas, acompañada de confusión sobre la identidad del creador detrás del apodo.

“La Werita Consentida” era en realidad Ramiro Contreras, una figura conocida por su estilo directo en el análisis de farándula y realities. Junto a él falleció su pareja y colaborador Joe Lara, con quien construyó una comunidad sólida en plataformas digitales.

Pantalla dividida que muestra a dos mujeres en videollamada a la izquierda y a dos hombres sonriendo en un fondo de estudio televisivo a la derecha, con el texto "SE ARMÓ EL BOCHINCHE EN EL CIELO 💔" superpuesto
Las excolaboradoras Conchita y Janeth discuten en una transmisión en vivo la revelación sobre la causa de muerte de los influencers La Werita Consentida y Joe Lara. (YpuTube)

¿Cuál habría sido la causa de la muerte?

Conchita y Janeth, dos excolaboradoras de Ramiro Contreras y Joe Lara, confirmaron que la causa del deceso fue un accidente doméstico. Ambos cuerpos fueron localizados sin vida dentro de su vivienda tras un incidente que habría estado relacionado con una fuga de gas.

Esta situación habría derivado en un flamazo o explosión al interior del domicilio. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades, por lo que la causa se mantiene bajo investigación.

Un elemento que reforzó esta versión fue el estado de las mascotas de la pareja. Según los reportes, presentaron lesiones, principalmente quemaduras, aunque se encuentran fuera de peligro y en recuperación.

¿Quién era “La Werita Consentida”?

El apodo generó una ola de desinformación inicial. Muchos usuarios creyeron que se trataba de una cantante o figura del regional mexicano. La realidad es que Ramiro Contreras se consolidó como creador de contenido enfocado en espectáculos, polémicas mediáticas y análisis de realities.

Su estilo frontal lo convirtió en una voz influyente dentro del entretenimiento digital. A través de transmisiones en vivo y contenido en plataformas como YouTube, abordó temas controversiales y construyó una audiencia fiel, en especial con coberturas de programas como La Casa de los Famosos.

Dos hombres sonrientes aparecen en una fotografía en blanco y negro, sobre la cual se lee "En memoria de La Werita Consentida y Joe Lara" y un texto de Patricia Navidad
Patricia Navidad publicó un mensaje de condolencias en su cuenta de Instagram, lamentando el deceso de La Werita Consentida y Joe Lara. (Pati Navidad: Instagram)

Joe Lara, pieza clave del proyecto

Joe Lara no solo fue su pareja, también fungió como coanfitrión y analista. Su presencia aportó equilibrio al formato, con una visión estructurada que contrastaba con el estilo directo de Contreras.

Ambos lideraron espacios de entrevistas, reacciones y debate sobre el espectáculo. Su química frente a cámara fue uno de los factores que impulsó el crecimiento de su comunidad.

Un caso en desarrollo

La muerte de la pareja dejó un vacío en el ámbito del entretenimiento digital. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, seguidores, colegas y celebridades como las actrices Ivone Montero y Patricia Navidad continúan expresando condolencias.

El caso permanece abierto. La confirmación oficial de las causas será clave para esclarecer lo ocurrido y frenar la especulación que se mantiene activa en redes sociales.

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