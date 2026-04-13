Por eso vas apretado en el Metro: más de 782 mil usuarios se ven afectados por 46 trenes fuera de servicio

Trabajadores del Metro CDMX denunciaron falta de mantenimiento en trenes e instalaciones. Foto: SNTSTC

Este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro operó con 46 trenes fuera de servicio, lo que redujo la capacidad de traslado en la Ciudad de México y afecta a más de 782 mil usuarios durante el día, de acuerdo con información proporcionada por el sindicato del STC.

Cada tren puede transportar alrededor de mil 700 pasajeros y realiza en promedio 10 recorridos (vueltas) al día, por lo que la ausencia de estas unidades representa una disminución considerable en la disponibilidad de espacios para los usuarios a lo largo del servicio.

Datos del sindicato revelaron que este día circularon únicamente 169 trenes de los 220 programados (en las 12 líneas), lo que refleja una reducción en la disponibilidad de convoyes frente a la operación prevista.

El impacto se observa en distintas líneas. Por ejemplo, en la Línea 7 circularon 12 de 18 trenes; en la Línea 8 operaron 18 de 24; en la Línea 9 se mantuvieron en servicio 20 de 22, y en la Línea A circularon 11 de 17, lo que evidencia ajustes en la operación habitual.

Paro parcial de labores

La disminución de trenes ocurre en un contexto de inconformidad laboral. Trabajadores del Metro han señalado deficiencias en el mantenimiento de la flota y de la infraestructura, lo que, aseguran, ha derivado en la salida de unidades de operación.

En un posicionamiento reciente, el sindicato indicó que una proporción importante de los trenes ha superado los ciclos recomendados sin recibir mantenimiento integral. De acuerdo con esos datos, cerca del 70 por ciento de los 391 trenes disponibles no ha sido sometido a revisiones mayores, pese a acumular más de dos millones de kilómetros recorridos, cuando el límite sugerido es de 750 mil.

El mismo documento refiere que decenas de trenes permanecen detenidos en talleres por falta de refacciones, mientras que una parte menor se encuentra en condiciones óptimas de operación.

A estos señalamientos se suma el estado de las instalaciones fijas, que, según el sindicato, operan con rezagos de mantenimiento acumulados durante años.

Los trabajadores han planteado como demanda central la realización de mantenimiento integral en trenes, vías e infraestructura, así como el uso de los recursos asignados exclusivamente para la operación del sistema.

Mientras tanto, la reducción de trenes en circulación continúa reflejándose en la operación diaria del Metro, con menor frecuencia de paso y mayor saturación en los vagones durante las horas de mayor demanda.