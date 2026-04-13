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Metro en CDMX colapsa por protesta de sindicato: líneas 1, 2, 3 y B son las más afectadas | FOTOS Y VIDEOS

Aseguraron que continuarán manifestándose hasta que el sistema cumpla con los estándares de seguridad y calidad que demandan

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El Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro emitió un comunicado dirigido a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, en el que advierte sobre el deterioro del servicio del Metro CDMX, así como la falta de mantenimiento, inversión y atención por parte del Gobierno capitalino.

En el documento, los trabajadores aseguran que continuarán alzando la voz hasta que el sistema cumpla con los estándares de seguridad y calidad que requieren millones de usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte.

Sindicato del Metro alerta por fallas, retrasos y riesgos para usuarios

El gremio subrayó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) enfrenta constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes, lo que —afirman— evidencia un abandono estructural que pone en riesgo la seguridad, el tiempo y la calidad de vida de los pasajeros.

Además, señalaron que, pese a múltiples solicitudes formales, el Gobierno de la Ciudad de México no ha dado respuestas oportunas a sus demandas, las cuales consideran urgentes para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Trenes sin mantenimiento y unidades fuera de servicio

El comunicado detalla una serie de datos que reflejan la situación actual del Metro:

  • El 70% de los 391 trenes no ha recibido mantenimiento general, pese a superar los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite recomendado es de 750 mil kilómetros.
  • El 30% restante recibe mantenimiento parcial o incompleto.
  • 84 trenes se encuentran detenidos en talleres por falta de refacciones.
  • Solo 68 trenes están en buenas condiciones, operando principalmente en las Líneas 1 y 12.
  • Los equipos de instalaciones fijas, con más de 50 años de antigüedad, son considerados obsoletos.
  • Las vías del Metro presentan deterioro significativo por falta de mantenimiento adecuado.

¿Cuáles son las exigencias del sindicato?

Ante este panorama, el sindicato planteó una serie de demandas al Gobierno capitalino para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores:

  • Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones.
  • Atención inmediata a fallas estructurales y operativas.
  • Uso adecuado de los recursos públicos destinados al Metro.
  • Rechazo a trabajos de embellecimiento superficial en estaciones.
  • Oposición a la reducción de carriles en Calzada de Tlalpan.
  • Rechazo a la construcción de una calzada elevada paralela a la Línea 2, por posibles riesgos a la infraestructura.

El sindicato reconoció que millones de personas dependen diariamente del Metro para trasladarse a sus trabajos, hogares y actividades esenciales, por lo que pidió comprensión y apoyo solidario ante la situación actual.

Finalmente, reiteraron que su prioridad es que el servicio del Metro CDMX recupere condiciones óptimas de operación, con seguridad, eficiencia y mantenimiento adecuado, en beneficio de toda la población.

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