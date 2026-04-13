Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: quién recibe el pago doble de más de 11 mil pesos del 13 al 17 de abril

Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México dirigido a estudiantes de nivel licenciatura que cursen en alguna escuela pública del país catalogada como “prioritaria”. (Foto: Cuartoscuro)

Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México dirigido a estudiantes de nivel licenciatura que cursen en alguna escuela pública del país catalogada como “prioritaria”.

Este año, cada participante recibirá un apoyo monetario bimestral de 5 mil 800 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La finalidad de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago doble de Jóvenes Escribiendo el Futuro del 13 al 17 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro que recibirán el pago doble del 13 al 17 de abril serán aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Cabe recordar que durante este periodo de depósitos, todos los participantes recibirán el doble de pago, ya que en el bimestre pasado no obtuvieron su dinero. El recurso total será de 11.600 pesos y cubrirá los bimestres enero-febrero y marzo-abril.

Cómo saber si ya me llegó el pago de la beca

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril del programa, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador. buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

Jóvenes Escribiendo el Futuro reafirma su compromiso de apoyar a los estudiantes de educación superior, facilitando herramientas y canales de atención para resolver cualquier inquietud relacionada con los depósitos