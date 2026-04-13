Estas son las casetas y autopistas que aumentan de precio en pleno 2026

El ajuste en las tarifas de peaje de la Red FONADIN y la Red Concesionada, vigentes a partir del 13 de abril de 2026, introduce nuevos costos para el tránsito de motocicletas, automóviles, autobuses y camiones en las principales autopistas y puentes federales de México.
La actualización, que ya se aplica en las casetas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), abarca rutas clave como México-Cuernavaca, Cuernavaca-Acapulco, Córdoba-Veracruz, Querétaro-Irapuato y México-Puebla.
Lista de precios en carreteras principales
México-Cuernavaca
- Auto: 156 pesos
- Motocicleta: 78 pesos
Cuernavaca-Acapulco
- Auto: 670 pesos
- Motocicleta: 335 pesos
Córdoba-Veracruz
Auto: 282 pesos
Motocicleta: 141 pesos
México-Puebla
Auto: 226 pesos
Motocicleta: 113 pesos
Querétaro-Irapuato
Auto: 213 pesos
Motocicleta: 106 pesos
México-Querétaro
Auto: 226 pesos
Motocicleta: 113 pesos
La Tinaja-Cosoleacaque
Auto: 560 pesos
Motocicleta: 280 pesos
Tijuana-Ensenada
Auto: 152 pesos
Motocicleta: 76 pesos
Chapala-Compostela (Red Concesionada)
Auto: 181 pesos
Motocicleta: 20 pesos
Estación Don-Nogales
Auto: 542 pesos
Motocicleta: 271 pesos
La Rumorosa-Tecate
Auto: 108 pesos
Motocicleta: 54 pesos
Durango-Mazatlán
Auto: 820 pesos
Motocicleta: 410 pesos
Zacatal (puente nacional, Campeche)
Auto: 142 pesos
Motocicleta: 57 pesos
Reynosa (puente internacional)
Auto: 65 pesos
Motocicleta: 32 pesos
Ojinaga (puente internacional)
Auto: 58 pesos
Motocicleta: 30 pesos
Chalco-México
Auto: 52 pesos
Motocicleta: 13 pesos
San Marcos-México
Auto: 173 pesos
Motocicleta: 86 pesos
Amozoc-Puebla
Auto: 94 pesos
Motocicleta: 47 pesos
La lista completa se puede revisar en: https://pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/Doc/TransparenciaF/Tarifas/Vigentes/2026/Tarifas-vigentes-2026.pdf
Las nuevas tarifas de peaje para la Red FONADIN y la Red Concesionada de CAPUFE buscan reflejar el costo actual de operación y mantenimiento de la infraestructura vial federal.
El ajuste incluye todos los impuestos correspondientes, como el IVA, y abarca tanto autopistas principales como puentes nacionales e internacionales.
Para quienes consultan sobre la actualización, desde el 13 de abril de 2026 las tarifas para automóviles en tramos de alta demanda como México-Cuernavaca (156 pesos), Cuernavaca-Acapulco (670 pesos) y México-Puebla (226 pesos) ya se encuentran vigentes, e impactan directamente en el gasto de traslado de los usuarios en todo el país.
Aumento de peaje en puentes
El ajuste tarifario también contempla los principales puentes nacionales, como el Zacatal en Campeche, donde el cruce para automóviles se ubica en 142 pesos, y los puentes internacionales, con cuotas que oscilan desde los 65 hasta los 174 pesos, dependiendo del punto fronterizo y el tipo de vehículo.
Estas modificaciones afectan tanto a los usuarios habituales como a los transportistas y turistas que recorren la red federal.
¿Cuándo había aumentado el peaje?
Este ajuste tarifario se suma a la actualización realizada al inicio del año, cuando Capufe modificó los precios en varios tramos.
Uno de los segmentos afectados fue Paso Morelos-Puente de Ixtla, donde la tarifa para automóviles pasó de 188 a 200 pesos.