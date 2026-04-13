Estas son las casetas y autopistas que aumentan de precio en pleno 2026

El aumento en las tarifas de peaje de la Red FONADIN y CAPUFE responde al costo actualizado de operación y mantenimiento de la infraestructura vial federal (Facebook/CAPUFEmex)

El ajuste en las tarifas de peaje de la Red FONADIN y la Red Concesionada, vigentes a partir del 13 de abril de 2026, introduce nuevos costos para el tránsito de motocicletas, automóviles, autobuses y camiones en las principales autopistas y puentes federales de México.

La actualización, que ya se aplica en las casetas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), abarca rutas clave como México-Cuernavaca, Cuernavaca-Acapulco, Córdoba-Veracruz, Querétaro-Irapuato y México-Puebla.

Lista de precios en carreteras principales

México-Cuernavaca

Las nuevas tarifas de peaje incorporan todos los impuestos, incluido el IVA, y aplican tanto a autopistas como a puentes nacionales e internacionales (Facebook/CAPUFEmex)

Auto: 156 pesos

Motocicleta: 78 pesos

Cuernavaca-Acapulco

Auto: 670 pesos

Motocicleta: 335 pesos

Córdoba-Veracruz

Auto: 282 pesos

Motocicleta: 141 pesos

México-Puebla

Auto: 226 pesos

Motocicleta: 113 pesos

Querétaro-Irapuato

Auto: 213 pesos

Motocicleta: 106 pesos

México-Querétaro

Auto: 226 pesos

Motocicleta: 113 pesos

La Tinaja-Cosoleacaque

Auto: 560 pesos

Motocicleta: 280 pesos

Tijuana-Ensenada

Auto: 152 pesos

Motocicleta: 76 pesos

Chapala-Compostela (Red Concesionada)

Auto: 181 pesos

Motocicleta: 20 pesos

El peaje en la autopista México-Puebla se sitúa en 226 pesos para automóviles particulares tras la actualización tarifaria (Facebook/CAPUFEmex)

Estación Don-Nogales

Auto: 542 pesos

Motocicleta: 271 pesos

La Rumorosa-Tecate

Auto: 108 pesos

Motocicleta: 54 pesos

Durango-Mazatlán

Auto: 820 pesos

Motocicleta: 410 pesos

Zacatal (puente nacional, Campeche)

Auto: 142 pesos

Motocicleta: 57 pesos

Reynosa (puente internacional)

Auto: 65 pesos

Motocicleta: 32 pesos

Ojinaga (puente internacional)

Auto: 58 pesos

Motocicleta: 30 pesos

Chalco-México

Auto: 52 pesos

Motocicleta: 13 pesos

San Marcos-México

Auto: 173 pesos

Motocicleta: 86 pesos

Amozoc-Puebla

Auto: 94 pesos

Motocicleta: 47 pesos

La lista completa se puede revisar en: https://pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/Doc/TransparenciaF/Tarifas/Vigentes/2026/Tarifas-vigentes-2026.pdf

Las nuevas tarifas de peaje para la Red FONADIN y la Red Concesionada de CAPUFE buscan reflejar el costo actual de operación y mantenimiento de la infraestructura vial federal.

El ajuste incluye todos los impuestos correspondientes, como el IVA, y abarca tanto autopistas principales como puentes nacionales e internacionales.

Para quienes consultan sobre la actualización, desde el 13 de abril de 2026 las tarifas para automóviles en tramos de alta demanda como México-Cuernavaca (156 pesos), Cuernavaca-Acapulco (670 pesos) y México-Puebla (226 pesos) ya se encuentran vigentes, e impactan directamente en el gasto de traslado de los usuarios en todo el país.

La actualización de los peajes busca garantizar recursos suficientes para el mantenimiento y la sostenibilidad de la infraestructura vial federal en México. (Facebook/CAPUFEmex)

Aumento de peaje en puentes

El ajuste tarifario también contempla los principales puentes nacionales, como el Zacatal en Campeche, donde el cruce para automóviles se ubica en 142 pesos, y los puentes internacionales, con cuotas que oscilan desde los 65 hasta los 174 pesos, dependiendo del punto fronterizo y el tipo de vehículo.

Estas modificaciones afectan tanto a los usuarios habituales como a los transportistas y turistas que recorren la red federal.

¿Cuándo había aumentado el peaje?

Este ajuste tarifario se suma a la actualización realizada al inicio del año, cuando Capufe modificó los precios en varios tramos.

Uno de los segmentos afectados fue Paso Morelos-Puente de Ixtla, donde la tarifa para automóviles pasó de 188 a 200 pesos.