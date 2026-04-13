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Ciruela pasa: el fruto energético que gana terreno como aliado en el control de peso

Rica en nutrientes clave, esta fruta deshidratada aporta beneficios digestivos y contribuye al equilibrio del organismo

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La ciruela pasa destaca como alimento energético, aportando 255 calorías por cada 100 gramos y requerimiento de consumo moderado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciruela pasa se posiciona como un alimento con alto valor energético y beneficios específicos para quienes buscan regular su alimentación. Con 255 calorías por cada 100 gramos, su consumo debe ser moderado, pero estratégico.

Su contenido de fibra destaca como uno de sus principales atributos. Este componente favorece la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito en el día a día.

Además, su uso tradicional como laxante natural la mantiene vigente dentro de dietas enfocadas en el bienestar digestivo. Su perfil nutricional la convierte en una opción funcional dentro de una alimentación equilibrada.

Fibra y saciedad: claves en su consumo

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El alto contenido de fibra en la ciruela pasa favorece la saciedad y ayuda a regular el apetito durante el día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciruela pasa contiene una cantidad significativa de fibra, lo que impacta directamente en el sistema digestivo. Este elemento facilita el tránsito intestinal y ayuda a evitar el estreñimiento.

Al mismo tiempo, su efecto saciante permite reducir la ingesta excesiva de otros alimentos. Esto la convierte en una opción útil para quienes buscan controlar porciones.

Sin embargo, su densidad calórica obliga a consumirla con medida. El equilibrio es fundamental para aprovechar sus beneficios sin exceder el aporte energético.

Vitaminas y antioxidantes que fortalecen el organismo

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El uso tradicional de la ciruela pasa como laxante natural la convierte en aliado para el bienestar digestivo y evitar el estreñimiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, este fruto aporta vitamina A, asociada con el cuidado de la piel. También contiene vitamina C y betacarotenos, que actúan como antioxidantes.

Estos compuestos ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. Además, contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Su consumo regular, dentro de una dieta balanceada, puede aportar beneficios a largo plazo relacionados con el envejecimiento y la salud general.

Minerales y aporte funcional en el cuerpo

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Incluir adecuadamente la ciruela pasa en la dieta beneficia el bienestar físico sin necesidad de productos procesados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciruela pasa también contiene minerales como potasio y magnesio. Estos nutrientes son esenciales para el funcionamiento muscular.

Su presencia en la dieta puede ayudar a prevenir calambres y mejorar el rendimiento físico. Esto la convierte en una opción práctica para complementar la alimentación.

En conjunto, sus propiedades nutricionales la posicionan como un alimento completo. Su inclusión adecuada puede contribuir al bienestar sin necesidad de recurrir a productos procesados.

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