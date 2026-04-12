México

SSC auxilia a niño lesionado tras caer del segundo piso de un edificio en Tacubaya

El incidente ocurrió en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo y requirió traslado inmediato para su atención médica

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La SSC emitió la información a través de un comunicado. (Crédito: SSC)
La SSC emitió la información a través de un comunicado. (Crédito: SSC)

Un menor de casi tres años de edad resultó con lesiones graves tras caer desde el segundo piso de un inmueble ubicado en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Los hechos se registraron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de vigilancia en la zona y recibieron un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Poniente sobre un niño lesionado en la intersección de la calle José Martí y avenida Jalisco. Al llegar, localizaron al menor tendido en la vía pública, rodeado por varias personas.

De acuerdo con la dependencia, en el sitio también se encontraba una mujer de 34 años, quien se identificó como madre del niño y presentaba signos de nerviosismo. Los policías procedieron a resguardar el área y solicitar apoyo de servicios médicos. Sin embargo, ante la urgencia del caso y con autorización de la madre, decidieron trasladar al menor en una patrulla a un hospital cercano.

A su ingreso al área de urgencias, el niño fue diagnosticado con fracturas en distintas zonas del cráneo, específicamente en regiones frontal, parietal y occipital, por lo que quedó bajo atención médica especializada.

Mientras se realizaba la atención, los elementos policiales informaron de los hechos al agente del Ministerio Público correspondiente, con el objetivo de iniciar las diligencias necesarias y recabar las declaraciones de la madre y de otras personas que presenciaron el accidente.

La SSC informó que sus elementos cuentan con capacitación en primeros auxilios y atención de emergencias, lo que les permite intervenir en situaciones de riesgo para la población. En este caso, la actuación inmediata de los policías permitió acelerar el traslado del menor para su valoración médica.

Hasta el cierre de esta nota informativa, a las 14 horas, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre las condiciones en las que ocurrió la caída ni el estado de salud del menor.

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