Sheinbaum destaca a México como ejemplo económico: “A pesar de las circunstancias del mundo, las cosas van funcionando”

Claudia Sheinbaum inaugura el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, con enfoque en desarrollo regional.| (Crédito: Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que “a pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, las cosas van funcionando; México es un ejemplo”. En México, el conflicto de Medio Oriente ha golpeado al precio del crudo en el mercado. Esto ha llevado a aplicar IEPS a la gasolina para no aumentar los costos. Esto ocurrió al participar en la inauguración del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala.

La presidenta de México felicitó a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, por la realización de este proyecto, que comprende una extensión de 53 hectáreas y busca fomentar el desarrollo regional.

Sheinbaum puntualizó que, históricamente, la inversión extranjera y nacional se ha concentrado en el norte de México, especialmente en la frontera con Estados Unidos y en la región del Bajío, quedando rezagadas otras zonas de la República como Tamaulipas.

Durante el evento, Sheinbaum explicó la importancia de impulsar la economía primaria, enfocándose en la agricultura y la minería sustentable, así como en la inversión manufacturera industrial y el sector de servicios. Indicó que los Polos de Desarrollo consisten en predios urbanizados para atraer inversión, con infraestructura que incluye espacios como instancias infantiles.

La mandataria detalló que la Secretaría de Economía otorga incentivos, permitiendo a los inversionistas exentar ciertos impuestos en los primeros años hasta iniciar la producción, además de otros beneficios para incentivar la inversión en distintas regiones del país.

El parque económico de Huamantla generará aproximadamente cinco mil empleos, con participación de empresas mexicanas y extranjeras. | (Crédito: Presidencia)

Sobre el Polo de Desarrollo Económico en Tlaxcala, Sheinbaum señaló que la gobernadora empleó terrenos estatales para que desarrolladores privados invirtieran en la urbanización, y posteriormente estos predios se ponen a la venta según el interés de las empresas. Los recursos obtenidos se destinan tanto a la administración como al pago de la infraestructura. El polo cuenta con su propia planta de tratamiento, lo que garantiza el cumplimiento de las condiciones ambientales necesarias para su operación.

Por su parte, Marcelo Ebrard Causabón, secretario de Economía, recordó que el año anterior, al firmarse el convenio, la gobernadora de Tlaxcala se comprometió a concluir las obras públicas del polo en un tiempo récord, estimado originalmente en dos años.

Claudia Sheinbaum inaugura el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, con enfoque en desarrollo regional. | (Crédito: Presidencia)

Ebrard afirmó que este parque económico generará cinco mil empleos y señaló que las tierras del polo ya han sido adquiridas por empresas mexicanas y extranjeras.

Sheinbaum reconoció que “el Estado no puede hacer todo, por eso requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada”, y afirmó que su gobierno apuesta por un sistema integral orientado a mejorar las condiciones de vida para la población mexicana.