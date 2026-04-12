¿Por qué miles de jornaleros mexicanos siguen yendo a Estados Unidos a pesar de las deportaciones?

El endurecimiento migratorio en Estados Unidos impulsa la llegada masiva de jornaleros mexicanos a la frontera de Tijuana. |EFE/Alejandro Zepeda

En un clima marcado por el endurecimiento migratorio y las crecientes redadas en Estados Unidos, la frontera en Tijuana (México) sigue siendo testigo de un éxodo impulsado por la necesidad.

Miles de jornaleros mexicanos, con maletas y documentos en mano, se aglomeran diariamente cerca de la garita de San Ysidro con un solo objetivo: cruzar legalmente a territorio estadounidense para la temporada de pizca.

Provenientes en su mayoría de estados como Puebla, Guanajuato y Oaxaca, estos trabajadores se dirigen a los campos de California, Washington y Florida para recolectar alimentos como fresas, melocotón, lechuga y espárragos durante los próximos tres meses.

Un programa que sostiene al campo estadounidense

El antropólogo Víctor Clark Alfaro, profesor en la San Diego State University, explicó a EFE que este movimiento masivo se realiza a través de programas laborales temporales implementados en Estados Unidos desde hace varios años para cubrir la escasez de trabajadores en el área agrícola.

De acuerdo con el especialista, el número de jornaleros mexicanos bajo este esquema supera actualmente los 200 mil, cifra que revela el crecimiento sostenido de la demanda.

Desde distintos estados, familias apuestan por el trabajo temporal para brindar sustento cruzando fronteras en medio de la incertidumbre|(Imagen Ilustrativa Infobae)

Clar Alfaro detalló que estos esquemas habilitan la estancia legal de los trabajadores por un periodo aproximado de tres meses durante la temporada de pizca o recolección agrícola. Una vez concluida esa temporalidad, los jornaleros regresan a México sin enfrentar complicaciones legales.

Endurecimiento migratorio e incremento de deportaciones impactan el sector agrícola estadounidense

Desde el arranque de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025, las redadas y restricciones al ingreso de migrantes indocumentados han generado un ambiente de temor (en particular en sectores como la agricultura) que provocó absentismo de mano de obra durante los primeros meses del nuevo gobierno, señaló Clark Alfaro a EFE. El especialista subrayó que esta situación encendió las alertas entre productores agrícolas de Estados Unidos.

La estancia legal de los jornaleros mexicanos en suelo estadounidense se limita a tres meses durante la temporada de recolección agrícola.| Alex Brandon/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

“La falta de trabajadores comenzó a impactar incluso en los precios de los productos en los mercados”, expuso Clark Alfaro. El vacío de mano de obra llevó a que trabajadores indocumentados regresaran paulatinamente a las labores agrícolas para solventar sus necesidades económicas.

Según datos del consulado estadounidense en Tijuana, un promedio de 200 personas al día se presentan interesadas en integrarse a los programas laborales temporales, lo que evidencia tanto la presión migratoria como la vigencia del esquema legal para jornaleros.

Jornada legal, ambiente de incertidumbre y permanencia de la demanda

Quienes cuentan con permisos para laborar en Estados Unidos afrontan un escenario de incertidumbre, ya que el endurecimiento de las políticas y el aumento en la deportación afectan el ánimo y la seguridad de los trabajadores, sin distinguir plenamente entre aquellos en situación regular o irregular.

Las declaraciones de Roberto Velasco ante el Senado incluyeron un reconocimiento explícito sobre el sufrimiento de las familias, así como la exposición de medidas de apoyo y la importancia del acompañamiento legal y diplomático. (Infobae-Itzallana)

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que 14 mexicanos han fallecido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés). Entre las acciones que realiza el gobierno mexicano, está el acompañamiento a las familias de las víctimas para repatriación de los cuerpos, respaldo económico para quienes han solicitado análisis forenses independientes e iniciaron acciones jurídicas en cortes estadounidenses.

Sin embargo, la jurisdicción mexicana está limitada y no permite entablar demandas penales.

Tucker Carlson reconoce perfil racial en redadas migratorias

Tucker Carlson, comentarista político estadounidense, en relación con el perfil racial en las redadas migratorias, Tucker Carlson manifestó que reconoce la existencia de discriminación contra los latinos en estos operativos. “La mayoría de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos son latinos”, expresó, aunque insistió en que rechaza cualquier forma de discriminación basada en el color de piel.

Sobre el debate migratorio en Estados Unidos, Carlson consideró que falta matiz en la discusión pública, señalando que la frontera suele presentarse como el principio y el final del problema, cuando en realidad “las causas de la migración responden a una realidad compleja en ambos lados (México y EEUU de la frontera”.