Alessandra Rojo rechaza versión de Seguridad Capitalina sobre incidente en Zona Rosa: “Fue una agresión coordinada”

En una transmisión en sus cuentas oficiales, la alcaldesa de la Cuauhtémoc vinculó a los agresores como presuntos colaboradores de la diputada local Diana Sánchez Barrios.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, rechazó la versión difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre los hechos ocurridos la noche del martes en la Zona Rosa, donde ella y parte de su equipo resultaron lesionados durante un recorrido de supervisión.

Mientras la dependencia capitalina informó que el operativo derivó en una riña entre personal de la alcaldía y comerciantes, la funcionaria aseguró que se trató de un ataque planeado contra servidores públicos que realizaban labores oficiales.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Génova, en la Zona Rosa, cuando personal de la alcaldía realizaba uno de sus recorridos nocturnos. Según Rojo de la Vega, el grupo estaba integrado por alrededor de una docena de personas y tenía como objetivo visitar establecimientos y notificar presuntas irregularidades relacionadas con la ocupación del espacio público.

La alcaldesa relató que apenas habían llegado al lugar cuando comenzaron las agresiones.

“Llegamos, no estuvimos ni un minuto cuando lamentablemente nos empezaron a agarrar a palazos, piedras, armas blancas, golpes, gritos. Se quedaron con celulares”, denunció.

La política Alessandra Rojo de la Vega denuncia haber sufrido una agresión física durante un operativo en la Zona Rosa de la Ciudad de México, mientras recibe atención médica por sus lesiones. (X: Alessandra Rojo de la VEga)

Además, responsabilizó a personas relacionadas con la diputada morenista Diana Sánchez Barrios de promover la violencia y sostuvo que desde hace tiempo ha denunciado el crecimiento del comercio ambulante en la zona.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos de la Policía Auxiliar y personal de la alcaldía fueron resguardados tras el enfrentamiento registrado en Génova.

La dependencia confirmó la detención de un hombre de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, reportó que cuatro policías auxiliares y dos elementos de la SSC sufrieron lesiones menores y recibieron atención médica.

Alessandra Rojo de la Vega denunció en redes sociales haber sido agredida con palos, vidrios y armas en la Zona Rosa, atribuyendo el ataque a personas vinculadas con la diputada local Diana Sánchez Barrios. (X: Alessandra Rojo de la Vega)

Presentarán denuncias ante la Fiscalía

Rojo de la Vega aseguró que varios integrantes de su equipo resultaron heridos y adelantó que presentarán las denuncias correspondientes. “Estamos ahorita en la Fiscalía para presentar las respectivas denuncias”, señaló.

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La alcaldesa también cuestionó la respuesta de las autoridades capitalinas y afirmó que intentó comunicarse con integrantes del Gobierno de la Ciudad de México tras los hechos, sin obtener respuesta.

Incidente tensa aún más la relación con el gobierno capitalino

El incidente ocurre en medio de los operativos que la alcaldía ha intensificado en la Zona Rosa ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros por las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

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Un día antes, el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto Romero, responsabilizó a Rojo de la Vega de propiciar una confrontación con comerciantes derivada de un operativo de reordenamiento en la vía pública en la Cuauhtémoc.

Por su parte, hasta el cierre de esta edición, la diputada Diana Sánchez Barrios no ha hecho declaraciones públicas en torno a los señalamientos hechos por Alessandra Rojo de la Vega.

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La diputada Diana Sánchez Barrios no ha hecho declaraciones públicas en torno a los señalamientos hechos por Alessandra Rojo de la Vega. Crédito: X/@DianaSanchezBar

Sin embargo, este incidente suma un nuevo capítulo a una relación marcada por la confrontación pública. El 18 de mayo, en el Congreso de la Ciudad de México, durante la comparecencia de la alcaldesa, la diputada Sánchez Barrios acusó a la administración local de ir en contra de comerciantes de Prodiana A.C. y actuar de manera sumamente violenta hacia ellos.

Tres meses antes, luego de un altercado violento durante otro operativo contra ambulantes en la colonia San Cosme, ambas intercambiaron acusaciones públicas.

Rojo de la Vega acusó a grupos de Diana Sánchez Barrios de la golpiza a su personal, mientras que Sánchez Barrios respondió señalando que la violencia se originó por el desalojo arbitrario de los comerciantes.

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