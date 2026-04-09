Recuperan cuerpo del tercer minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa

(FOTO: COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECIÓN CIVIL/CUARTOSCURO.COM)

El cuerpo del tercer trabajador atrapado en la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa, fue recuperado este miércoles a las 19:43 horas, mientras equipos de emergencia continúan la búsqueda del último minero desaparecido tras el derrumbe del 25 de marzo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa trasladó el cuerpo en una camioneta blanca rotulada con las siglas de Semefo, custodiada por la Policía de Investigación, desde el sitio del accidente hasta la cabecera municipal de Rosario y posteriormente a Mazatlán para la necropsia y pruebas de genética.

En la zona permanecen más de 300 elementos entre personal militar, buzos especializados y brigadas de Protección Civil, quienes intensifican las labores para localizar al cuarto trabajador.

(Captura de pantalla)

Las autoridades mantienen la atención y acompañamiento a las familias de las víctimas, con presencia de médicos y psicólogos asignados por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

La búsqueda del último trabajador se mantiene activa

Hasta el cierre de esta jornada, un cuarto minero continúa sin ser localizado dentro de la mina Santa Fe, su ubicación exacta aún es desconocida.

El operativo de rescate continúa con énfasis en el bombeo de agua y la estabilización de los túneles. El terreno sigue presentando riesgos por la presencia de agua y lodo, lo que exige inmersiones y exploraciones bajo condiciones de visibilidad nula.

Autoridades mantienen búsqueda del cuarto minero. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de los rescatistas y envió un mensaje a las familias: “Tenemos el corazón con ustedes”, publicó en su cuenta oficial.

El accidente, que dejó a cuatro mineros atrapados, ocurrió por el colapso de una presa de jales, estructura utilizada para contener residuos mineros.

La súbita filtración de agua y lodo inundó varios túneles y complicó el acceso a las zonas profundas de la mina, operada por Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V.. Según autoridades federales, 21 trabajadores lograron salir por sus propios medios tras el derrumbe.

Así ha sido el rescate de los mineros

Momento en el que es rescatado el minero.

El primer minero rescatado con vida fue José Alejandro Cástulo Colín, quien salió de la mina el 30 de marzo, cinco días después del derrumbe. El segundo trabajador localizado y rescatado con vida fue Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Durango, quien permaneció más de 300 horas bajo tierra.

Videos difundidos por el Gobierno de México muestran el momento exacto del contacto entre buzos del Ejército Mexicano y Zapata Nájera. La luz de su casco fue clave para su localización.

Durante el diálogo en el túnel, los rescatistas preguntaron: “¿Cómo te llamas?”, a lo que Zapata respondió: “Francisco Zapata Nájera”. Al preguntarle si tenía fe, el trabajador contestó: “Sí”. Al salir, repitió: “Yo no perdí la fe”.

La estrategia de rescate combina extracción de agua, monitoreo y refuerzo estructural.

El minero, encontrado sin playera y únicamente con su casco de trabajo, fue valorado por paramédicos en el interior de la mina, ya estabilizado, fue sacado de la mina y trasladado en helicóptero Black Hawk al Hospital General de Mazatlán.

El IMSS Bienestar reportó que Zapata ingresó estable y permanece hospitalizado bajo observación. Durante su permanencia en la mina, Zapata explicó a los rescatistas que el nivel del agua “llegó hasta allá arriba” y que escarbó para intentar desaguar parte del túnel.