México

Recuperan cuerpo del tercer minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa

Más de 300 rescatistas intensifican labores para localizar al último trabajador, que continúa desaparecido

Guardar
(FOTO: COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECIÓN CIVIL/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECIÓN CIVIL/CUARTOSCURO.COM)

El cuerpo del tercer trabajador atrapado en la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa, fue recuperado este miércoles a las 19:43 horas, mientras equipos de emergencia continúan la búsqueda del último minero desaparecido tras el derrumbe del 25 de marzo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa trasladó el cuerpo en una camioneta blanca rotulada con las siglas de Semefo, custodiada por la Policía de Investigación, desde el sitio del accidente hasta la cabecera municipal de Rosario y posteriormente a Mazatlán para la necropsia y pruebas de genética.

En la zona permanecen más de 300 elementos entre personal militar, buzos especializados y brigadas de Protección Civil, quienes intensifican las labores para localizar al cuarto trabajador.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las autoridades mantienen la atención y acompañamiento a las familias de las víctimas, con presencia de médicos y psicólogos asignados por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

La búsqueda del último trabajador se mantiene activa

Hasta el cierre de esta jornada, un cuarto minero continúa sin ser localizado dentro de la mina Santa Fe, su ubicación exacta aún es desconocida.

El operativo de rescate continúa con énfasis en el bombeo de agua y la estabilización de los túneles. El terreno sigue presentando riesgos por la presencia de agua y lodo, lo que exige inmersiones y exploraciones bajo condiciones de visibilidad nula.

Autoridades mantienen búsqueda del cuarto minero. (Gobierno de México)
Autoridades mantienen búsqueda del cuarto minero. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de los rescatistas y envió un mensaje a las familias: “Tenemos el corazón con ustedes”, publicó en su cuenta oficial.

El accidente, que dejó a cuatro mineros atrapados, ocurrió por el colapso de una presa de jales, estructura utilizada para contener residuos mineros.

La súbita filtración de agua y lodo inundó varios túneles y complicó el acceso a las zonas profundas de la mina, operada por Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V.. Según autoridades federales, 21 trabajadores lograron salir por sus propios medios tras el derrumbe.

Así ha sido el rescate de los mineros

Momento en el que es rescatado el minero.

El primer minero rescatado con vida fue José Alejandro Cástulo Colín, quien salió de la mina el 30 de marzo, cinco días después del derrumbe. El segundo trabajador localizado y rescatado con vida fue Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Durango, quien permaneció más de 300 horas bajo tierra.

Videos difundidos por el Gobierno de México muestran el momento exacto del contacto entre buzos del Ejército Mexicano y Zapata Nájera. La luz de su casco fue clave para su localización.

Durante el diálogo en el túnel, los rescatistas preguntaron: “¿Cómo te llamas?”, a lo que Zapata respondió: “Francisco Zapata Nájera”. Al preguntarle si tenía fe, el trabajador contestó: “Sí”. Al salir, repitió: “Yo no perdí la fe”.

La estrategia de rescate combina extracción de agua, monitoreo y refuerzo estructural.
La estrategia de rescate combina extracción de agua, monitoreo y refuerzo estructural.

El minero, encontrado sin playera y únicamente con su casco de trabajo, fue valorado por paramédicos en el interior de la mina, ya estabilizado, fue sacado de la mina y trasladado en helicóptero Black Hawk al Hospital General de Mazatlán.

El IMSS Bienestar reportó que Zapata ingresó estable y permanece hospitalizado bajo observación. Durante su permanencia en la mina, Zapata explicó a los rescatistas que el nivel del agua “llegó hasta allá arriba” y que escarbó para intentar desaguar parte del túnel.

Temas Relacionados

Mina Santa FeMinerosSinaloamexico-noticias

Más Noticias

Con un “I can’t give up” hasta el infinito: The xx se despide de México y da inicio a su regreso mundial a los escenarios

Ocho años después de su última visita al país, el trio londinense eligió la CDMX para abrir su gira mundial, en medio de sold-outs y una profunda conexión

Con un “I can’t give up” hasta el infinito: The xx se despide de México y da inicio a su regreso mundial a los escenarios

¡Alerta de fraude! El mensaje de texto que está vaciando cuentas de la Pensión Bienestar tras los depósitos de abril

Las y los beneficiarios deben atender las recomendaciones oficiales

¡Alerta de fraude! El mensaje de texto que está vaciando cuentas de la Pensión Bienestar tras los depósitos de abril

Chispazo: todos los números ganadores del 8 de abril

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores del 8 de abril

Cuál es el grado de estudios de Canelo Álvarez, boxeador mexicano que regresó a la Universidad

El campeón mexicano forjó su camino alternando entrenamientos y trabajo familiar desde una edad temprana, hasta dedicarse por completo al deporte profesional

Cuál es el grado de estudios de Canelo Álvarez, boxeador mexicano que regresó a la Universidad

Beca Rita Cetina 2026: quiénes faltan de cobrar el pago esta semana de abril

Beneficiarios de este programa social reciben un pago total de mil 900 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2026: quiénes faltan de cobrar el pago esta semana de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden a juez que ordenó liberar a 11 policías ligados al CJNG en Michoacán

Suspenden a juez que ordenó liberar a 11 policías ligados al CJNG en Michoacán

Gabriel Castillo, alias “El Pinocho”, se declara culpable de lavado de dinero para cárteles mexicanos en EEUU

Aseguran 100 kilos de marihuana en Sonora: vale más de 300 mil pesos

Agente encubierto destapa trasiego de drogas en EEUU: hay cuatro mexicanos y un estadounidense acusados

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

ENTRETENIMIENTO

Con un “I can’t give up” hasta el infinito: The xx se despide de México y da inicio a su regreso mundial a los escenarios

Con un “I can’t give up” hasta el infinito: The xx se despide de México y da inicio a su regreso mundial a los escenarios

Belinda se queda atorada en un elevador en medio de las grabaciones de “Carlota”, su nueva serie

Tania Rincón regresa a “Hoy soy el chef” sin Karime Pindter: ella es la famosa que será su nueva pareja

Filtran canciones que BTS cantará en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de la CDMX

Andrea Bocelli se une a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana para su presentación en el Zócalo

DEPORTES

Cuál es el grado de estudios de Canelo Álvarez, boxeador mexicano que regresó a la Universidad

Cuál es el grado de estudios de Canelo Álvarez, boxeador mexicano que regresó a la Universidad

Reportan que Katia Itzel García iría al Mundial 2026 en lugar del “Gato” Ortiz

Atlante Femenil no jugaría en el Estadio Banorte

Habrá revancha entre Julio César Chávez y “El Travieso” Arce: fecha y sede de la pelea con causa

Cómo será el operativo de movilidad para el América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte