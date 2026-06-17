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Rutas y horario extendido del Metrobús hoy 17 de junio por Uzbekistán vs. Colombia en Estadio Ciudad de México

El estadio recibe su segundo partido del Mundial 2026 este miércoles a las 20:00 horas

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Metrobús CDMX
Llegar al Estadio Ciudad de México este miércoles exige planear con tiempo: las calles cierran a las 14:00 horas, no hay estacionamiento y el único camino es el transporte público, que incluye Metrobús extendido hasta la 1:00 de la madrugada y Tren Ligero con servicio directo desde Tasqueña. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El Metrobús de la Ciudad de México operará con horario extendido hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 18 de junio en sus líneas 1 y 5, en apoyo a los aficionados que asistan al partido entre Uzbekistán y Colombia en el Estadio Ciudad de México, correspondiente al Grupo K del Mundial 2026.

El encuentro arranca a las 20:00 horas del miércoles 17 de junio y cierra la primera fase de la ronda de grupos en el recinto capitalino. La Línea 1, que recorre la Avenida de los Insurgentes entre El Caminero e Indios Verdes, y la Línea 5, que conecta Preparatoria 1 con Río de los Remedios sobre el Eje 3 Oriente, son las dos rutas que amplían su operación. Las líneas 2, 3, 4, 6 y 7 funcionan en horario regular, con última salida de terminales a las 00:00 horas.

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La tarifa en cualquier línea del Metrobús es de 6 pesos. El pago se realiza con la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjeta de crédito o débito.

Metrobús CDMX
Este miércoles a las 20:00 horas, en un partido que obliga a la ciudad a activar un operativo de movilidad con Metrobús extendido y cierre total del perímetro por nueve horas.(@MetrobusCDMX)

El perímetro cierra seis horas antes del partido

Como parte del plan de movilidad del Mundial 2026, las calles aledañas al estadio permanecen cerradas desde las 14:00 horas del miércoles y hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 18 de junio. El cierre abarca un perímetro total alrededor del recinto y no habrá acceso en vehículo particular ni motocicleta. El transporte público es la única vía de llegada.

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Cómo llegar en Tren Ligero

La ruta más directa al Estadio Ciudad de México en transporte público combina el Metro con el Tren Ligero. El recorrido inicia en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro (color azul), desde donde se aborda el Tren Ligero con dirección a Xochimilco. Quienes cuenten con boleto del partido tienen acceso al servicio directo, sin paradas intermedias, hasta la estación Estadio Azteca, ubicada a unos pasos de los accesos principales del recinto.

Quienes no cuenten con el servicio directo pueden descender en las estaciones El Vergel o Huipulco y completar el trayecto a pie, aunque ese servicio ordinario se suspende tres horas antes del partido. El costo del Tren Ligero es de 3 pesos con la Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma que se usa en el Metro y el Metrobús.

Los partidos que restan en el Estadio Ciudad de México

Uzbekistán y Colombia cierran la primera fase de grupos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México este miércoles a las 20:00 horas, en un partido que obliga a la ciudad a activar un operativo de movilidad con Metrobús extendido y cierre total del perímetro por nueve horas. EFE/ José Méndez
Uzbekistán y Colombia cierran la primera fase de grupos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México este miércoles a las 20:00 horas, en un partido que obliga a la ciudad a activar un operativo de movilidad con Metrobús extendido y cierre total del perímetro por nueve horas. EFE/ José Méndez

El Estadio Ciudad de México alberga tres encuentros más después del partido de este miércoles. El 24 de junio, a las 19:00 horas, se disputa República Checa vs. México, el tercer y último juego del Tricolor en la fase de grupos y uno que puede definir su clasificación a la siguiente ronda. El 30 de junio, a las 19:00 horas, el recinto recibe un partido de dieciseisavos de final entre el primero del Grupo A y el tercero de alguno de los grupos C, E, F, H o I. El 5 de julio, a las 18:00 horas, se juega un partido de octavos de final.

Para todos esos encuentros, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene el mismo esquema de movilidad: cierre total del perímetro desde seis horas antes del partido y prioridad absoluta al transporte público sobre cualquier otro medio de traslado.

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