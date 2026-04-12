Este es el documento que debes tener para que no frenen tu canje de placas en Nuevo León

(Facebook/@ICVNL)

El Instituto de Control Vehicular (ICV) de Nuevo León ha frenado el trámite de canje de placas a numerosos automovilistas, incluso cuando el resto de los documentos parece estar en regla.

El principal obstáculo suele ser un comprobante de domicilio vigente y a nombre del solicitante, que muchos no anticipan como requisito excluyente.

En el proceso de renovación de placas en Nuevo León, el ICV exige que el comprobante de domicilio no tenga una antigüedad mayor a tres meses y que esté a nombre del dueño del vehículo.

Recibos de servicios como CFE, agua, gas o predial pierden validez si exceden ese plazo o si los datos no coinciden exactamente con los de la identificación oficial.

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El trámite puede verse aún más complicado para quienes rentan vivienda o comparten domicilio con familiares. En estos casos, el ICV demanda documentos adicionales: contratos de arrendamiento completos o actas que acrediten el vínculo con el titular del domicilio.

Sin estos respaldos, no importa si el resto de los papeles está en orden: el trámite no avanza.

El Instituto también revisa minuciosamente que la información del comprobante de domicilio coincida con la de la identificación oficial.

Cualquier diferencia, por mínima que sea, puede derivar en el rechazo inmediato del trámite. No se aceptan comprobantes a nombre de terceros ni contratos simples que no incluyan todos los datos requeridos.

Para iniciar el canje de placas en Nuevo León, el ICV revisa tres documentos clave: la identificación oficial vigente —ya sea INE o pasaporte—, la licencia de conducir del estado, y la factura o carta factura del vehículo.

Todos estos deben coincidir en los datos personales, y la licencia debe estar al día, pues además de acreditar la capacidad para conducir, vincula legalmente al propietario con el padrón vehicular estatal.

En síntesis, el trámite de canje de placas en Nuevo León se puede detener por la falta de un comprobante de domicilio actualizado y a nombre del solicitante.

Ni contratos de arrendamiento incompletos ni recibos viejos serán aceptados, y cualquier discrepancia en los nombres de los documentos será motivo de rechazo.

Si falta este único documento, el ICV suspende el trámite, aunque todo lo demás esté correcto.

Requisitos para el canje de placas en Nuevo León

Comprobante de domicilio vigente : Debe estar a nombre del solicitante y tener una antigüedad máxima de tres meses. Se aceptan recibos de CFE, agua, gas o predial. No se admiten comprobantes a nombre de terceros ni con datos inconsistentes con la identificación oficial.

Identificación oficial vigente : INE o pasaporte, cuyos datos deben coincidir exactamente con el comprobante de domicilio y la factura del vehículo.

Licencia de conducir de Nuevo León : Debe estar vigente, ya que vincula legalmente al propietario con el padrón vehicular estatal.

Factura del vehículo : Si está endosada, el nombre y firma del vendedor deben coincidir con su INE. En caso de carta factura, se requiere que esté dentro del periodo de vigencia.

Documentación adicional para arrendatarios o convivientes: Contrato de arrendamiento completo o actas que acrediten el vínculo con el titular del domicilio. Sin estos documentos, el canje de placas no se autoriza.

El cumplimiento puntual de estos requisitos es necesario para evitar retrasos y rechazos en el proceso de canje de placas en el estado. La revisión de datos es rigurosa y cualquier discrepancia puede frenar el trámite sin excepciones.