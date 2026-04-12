México

Entra en vigor cobro de licencia para dueños de pitbulls y razas potencialmente peligrosas

El Registro Único de Animales de Compañías, programa implementado en Ciudad de México, se extiende a Tecate, BC, aunque con significativas diferencias.

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Un hombre con gorra y camiseta negra sentado en una silla, mirando a un perro gris sentado frente a él. Sostiene un documento. Hay un cuenco para perro en el suelo y un fondo rural
El Registro Único de Animales de Compañías, programa implementado en Ciudad de México, se extiende a Tecate, BC, aunque con significativas diferencias. (Registro de animales de compañía)

El Registro Único de Animales de Compañía, programa implementado en Ciudad de México para fortalecer la tenencia responsable, ha sido replicado en el municipio de Tecate, Baja California, con una respuesta inicial de rechazo debido al cobro de una licencia especial por el resguardo de “perros potencialmente peligrosos”.

A finales de marzo, el Instituto Municipal de Bienestar Animal de tecate (IMBAT) anunció la habilitación de la plataforma para obtener una cédula de identidad oficial para perros y gatos.

Aunque la inscripción de la mayoría de las razas no tiene costo, el municipio fijó una cuota para obtener una licencia especial para perros considerados potencialmente peligrosos, equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA), establecida en 117.31 pesos.

Sin precisar que se trata de un impuesto, voceros de la dependencia indicaron que la medida busca mejorar la seguridad en el municipio.

Razas identificadas como potencialmente peligrosas

  • American Staffordshire Terrier
  • Bullmastiff
  • Doberman
  • Pit Bull Terrier
  • American Pit Bull Terrier
  • Rottweiler
  • Staffordshire Terrier
Mascota en la Ciudad de México
Avanza el registro de este tipo de animales de compañía

Rechazo y opiniones divididas

La conversación digital ha centrado el foco en la implementación de un cobro, a diferencia de la Ciudad de México, donde todas las razas de perros y gatos son inscritas sin costo alguno.

Para el analista político Juan Ortiz, la narrativa del gobierno local no cambia un hecho para el ciudadano de pie “un cobro es un cobro”.

A través de su cuenta en X —antes Twitter— señaló que, hasta ahora, el Instituto Municipal de Bienestar Animal no ha definido criterios claros para clasificar a una raza de perro como “potencialmente peligrosa”. También se planteó la duda sobre si la medida tiene un propósito meramente recaudatorio y no fomenta la tenencia responsable.

“El gobierno de Román Cota intenta acotar la medida diciendo que el registro general de perros y gatos es gratuito. Aun así. El municipio ya encontró una nueva vía para cobrar bajo el discurso de seguridad y tenencia responsable. Ahí está detalle. Ellos deciden qué animal es ‘peligroso’. Sin decir qué criterios. Muchas veces estos cobros empiezan como excepción. Y luego se normalizan como facultad del gobierno para meterse más en la vida cotidiana”, escribió.

Gabriela Vázquez Ortega, directora del Instituto Municipal de Bienestar Animal de Tecate (IMBAT), defendió el programa y la medida excepcional. En entrevista para el medio local Tecate Informativo, aseguró que la configuración de un padrón de mascotas tendrá múltiples beneficios para la ciudadanía.

“La finalidad de tener nuestro propio registro es de esa manera darle seguimiento a esterilizaciones, a darle seguimiento cuando un perrito se extravíe. Si lo tenemos registrado es más fácil encontrar el domicilio de ese perrito y poder que regrese a su casa”, expresó.

No obstante, la funcionaria reconoció que la respuesta de la ciudadanía no había sido la esperada, por lo que analizarían medidas alternas —que no prevén multas— para incentivar a los ciudadanos.

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