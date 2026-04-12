Cáncer de riñón: estos son los síntomas y signos que nunca debes de ignorar Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El cáncer de riñón es una enfermedad que, en sus etapas iniciales, puede desarrollarse sin síntomas evidentes.

La detección oportuna resulta fundamental para mejorar el pronóstico, pues los signos suelen aparecer cuando la enfermedad ya ha avanzado.

A continuación se detallan los síntomas y señales de alerta que no deben pasar desapercibidos, así como las recomendaciones sobre cuándo es necesario acudir al médico.

Síntomas más frecuentes del cáncer de riñón

De acuedo con Mayo Clinic, en la mayoría de los casos, el cáncer de riñón se manifiesta a través de síntomas que pueden confundirse con otros padecimientos. Entre los principales signos destacan:

Hematuria : La presencia de sangre en la orina es el síntoma más común. Puede observarse orina de color rosado, roja o similar a la cola. Es una señal que siempre debe motivar una evaluación médica.

Dolor en el costado o espalda baja : Un dolor persistente, que no desaparece y se localiza en el costado, la parte baja de la espalda o el abdomen.

Masa abdominal : La aparición de un bulto o protuberancia en el costado o abdomen puede indicar el crecimiento de un tumor.

Pérdida de peso inexplicable : Adelgazar sin causa aparente debe considerarse un dato de alarma, especialmente si se acompaña de otros síntomas.

Fatiga extrema : El cansancio crónico y la debilidad general pueden acompañar al cáncer renal.

Fiebre persistente: La fiebre que no responde a tratamientos habituales y no se asocia con infecciones también puede formar parte del cuadro clínico.

Síntomas más frecuentes del cáncer de riñón (Freepik)

Otros signos y alteraciones asociadas

Además de los síntomas principales, existen manifestaciones menos conocidas, pero relevantes:

Anemia : Una disminución en los niveles de glóbulos rojos genera palidez y cansancio.

Hipertensión arterial : El aumento de la presión arterial sin antecedentes previos puede estar vinculado al cáncer de riñón.

Hinchazón : Edema en tobillos o piernas, producto de la retención de líquidos.

Varicocele repentino en hombres: La aparición de venas hinchadas en el escroto, sobre todo del lado derecho, es un síntoma que puede estar relacionado con tumores renales.

Factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar cáncer renal

El cáncer de riñón puede afectar a personas de cualquier edad, pero existen factores que aumentan su probabilidad:

Tabaquismo

Obesidad

Hipertensión arterial

Antecedentes familiares de cáncer de riñón

Conocer estos factores y mantenerse atento a los síntomas puede hacer la diferencia en el diagnóstico temprano.

¿Cuándo acudir al médico?

Es fundamental buscar atención médica inmediata si se detecta sangre en la orina o dolor constante en la zona renal. La mayoría de los síntomas mencionados pueden deberse a causas benignas, como infecciones o cálculos renales, pero solo un especialista puede realizar un diagnóstico preciso.

Un urólogo puede solicitar estudios como ecografías o tomografías computarizadas para descartar o confirmar la presencia de un tumor. Retrasar la consulta puede dificultar el tratamiento, por lo que la recomendación es no ignorar ningún síntoma persistente o inusual.

Factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar cáncer renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del diagnóstico oportuno

La detección temprana del cáncer de riñón permite un mayor rango de opciones terapéuticas y mejores posibilidades de recuperación. Ante cualquiera de los síntomas o signos descritos, la consulta médica oportuna es la acción más importante.