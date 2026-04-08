Declaración Anual SAT 2026: ¿necesito mi CURP biométrica para hacer el trámite?

Quienes deban hacer su declaración de impuestos podrán seguir usando sus datos tradicionales sin cambiar identificaciones para el próximo año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una devolución de 2 mil 179 millones de pesos comenzó a depositarse este martes 7 de abril a personas físicas que ya presentaron su declaración anual 2025, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado oficial.

El organismo federal detalló que el plazo promedio para recibir el saldo a favor es de tres días, mucho menor al máximo de 40 días que marca el Código Fiscal de la Federación, lo que agiliza el reintegro de recursos para los contribuyentes cumplidos.

Según el mismo reporte del SAT hasta las 8:00 horas de hoy se han presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones de personas físicas. De ese universo, 608 mil 119 contribuyentes ya obtuvieron la devolución de su saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR).

El SAT precisa que las devoluciones se realizan de forma automática para quienes cumplen oportunamente con su declaración y resultan con saldo positivo, sin necesidad de trámites adicionales.

La autoridad fiscal también informó que la devolución de saldo a favor es solo para quienes cuentan con información bancaria válida y que no presentan irregularidades en sus datos personales ante el SAT.

Cualquier error en la información puede demorar el desembolso, por lo cual muchos contribuyentes tienen dudas sobre la documentación requerida, especialmente en el caso de la CURP biométrica, ya que se trata de un documento reciente.

Para acceder a la devolución de saldo a favor, los contribuyentes deben contar con información bancaria válida y datos personales correctos. Crédito: Cuartoscuro

¿La CURP biométrica será requisito para declarar en 2026?

Es importante que los contribuyentes sepan que si planean presentar la Declaración Anual ante el SAT en 2026 no necesitan contar con la CURP Biométrica.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria, esta mantiene los mismos mecanismos de identificación fiscal que han operado en años anteriores.

El desarrollo de la CURP Biométrica, promovido por el Gobierno de México, busca incrementar la seguridad en la verificación de identidad para trámites oficiales.

Sin embargo, este documento no forma parte de los requisitos actuales para cumplir obligaciones fiscales ni para presentar la declaración de impuestos correspondiente a 2026.

La CURP tradicional sigue vinculada al RFC, permitiendo que el sistema del SAT identifique de manera automática a los contribuyentes dentro de su plataforma.

Según el propio SAT, solo deben declarar las personas físicas obligadas y quienes opten por hacerlo de forma voluntaria para solicitar saldo a favor o devolución de impuestos.

Actualmente, el trámite de Declaración Anual requiere los datos habituales del SAT y la CURP tradicional, sin que la nueva identificación biométrica incida en el proceso.

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