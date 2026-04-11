Sheinbaum acusa a expresidentes del PAN y PRI de agotar yacimientos petroleros en medio de polémica por fracking

Sheinbaum acusó que en los sexenios anteriores se agotaron los yacimientos de petróleo. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo responsabilizó a los expresidentes de los partidos PAN y PRI por el agotamiento de los grandes yacimientos petroleros durante sus periodos de gobierno, en medio de la polémica que se ha generado entorno a la estrategia para reforzar la producción de gas natural en el país, a través del fraking.

En la entrega escrituras y condonaciones en Morelos, la mandataria señaló que, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, la producción petrolera alcanzó los 3.4 millones de barriles diarios, más del doble de lo que se produce actualmente.

De acuerdo con Sheinbaum, la mayoría de ese petróleo se exportaba y los ingresos, en dólares, sumaron “cientos de miles de millones” que no se tradujeron en obras de infraestructura ni en beneficios tangibles para la población.

Sostuvo que estos recursos debieron destinarse a la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y refinerías, pero cuestionó el paradero de ese dinero, acusando que las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores favorecieron a las élites y provocaron el empobrecimiento del pueblo.

Sheinbaum reiteró que, en la actualidad, la producción petrolera es de 1.8 millones de barriles diarios, cifra inferior por el agotamiento de los yacimientos en años previos.

“Imagínense que en aquella época con Fox y Calderón, el precio del petróleo estaba a cien dólares el barril, como ahora. Pero ahora nosotros producimos uno punto ocho millones de barriles diarios, porque se acabaron los grandes yacimientos de petróleo en aquella época.

“En aquella época se producían tres punto cuatro millones de barriles diarios, o sea, más del doble de lo que producimos ahora o casi el doble de lo que producimos ahora. Y la mayoría se exportaba”, puntualizó.

Asimismo, criticó el modelo de vivienda implementado en gobiernos anteriores, asegurando que el FOVISSSTE y el INFONAVIT dejaron de construir casas y se limitaron a otorgar créditos.

Aseguró que este esquema solo benefició a desarrolladores inmobiliarios y generó una corrupción que se tradujo en viviendas de muy baja calidad, algunas sin acceso a servicios básicos, y créditos imposibles de pagar.

Sheinbaum detalló que por ello, millones de trabajadores adquirieron créditos con la expectativa de saldarlos en diez años, pero los montos originales, por ejemplo de setenta mil pesos, crecieron hasta convertirse en deudas de setecientos mil pesos o más.

Según la presidenta, actualmente existen 5 millones de familias en México atrapadas en este tipo de créditos, lo que ha provocado angustia y dificultades para quienes buscan jubilarse sin dejar deudas a sus hijos.

Al inicio de su gestión, Claudia Sheinbaum anunció que seguiría la política de no permitir el fracking en México, debido a sus impactos ambientales.

Sin embargo, el miércoles pasado informó que su gobierno considerará el uso de esta técnica para fortalecer la industria del gas natural, pero únicamente con nuevas tecnologías que reduzcan los daños ecológicos.

Sheinbaum explicó que no se empleará el “fracking tradicional”, que implica el uso intensivo de agua y químicos, sino procesos innovadores que permiten reciclar el agua y disminuyen el uso de sustancias contaminantes.

La presidenta enfatizó que no habrá concesiones ni contratos privados para la explotación de gas no convencional; en cambio, se privilegiarán los contratos mixtos bajo control de Pemex, asegurando que la mayor parte de los beneficios queden en manos del Estado.

Sheinbaum marcó distancia con los esquemas de gobiernos anteriores, considerados desventajosos para México, y subrayó que cualquier avance dependerá de la viabilidad tecnológica y del impacto ambiental mínimo.

El objetivo, según Sheinbaum, es fortalecer la soberanía energética nacional y garantizar que los mecanismos de explotación prioricen el bienestar de la población.