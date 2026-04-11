México

Río Lerma-Santiago, el más largo del país y el más contaminado: ¿se recuperará durante la gestión de Sheinbaum?

La restauración del río representa beneficios para más de 20 millones de personas

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Vista panorámica de un canal de agua oscuro reflejando nubes, con un excavador amarillo en la orilla opuesta. En el fondo se ven árboles, una carretera y montañas
Saneamiento del Río Lerma-Santiago recibirá una inversión de más de 1,350 millones de pesos por parte del Gobierno de México en 2026.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, asegura que el trabajo coordinado entre instituciones federales, estatales y locales para limpiar el Río Lerma-Santiago constituye un esfuerzo sin precedente nacional.

Datos oficiales muestran que la recuperación ambiental de este cauce es uno de los 100 compromisos del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante 2025, el sector ambiental federal logró retirar 623 toneladas de residuos sólidos y realizó el desazolve en 41.2 kilómetros del cauce del río Lerma-Santiago.

La superficie recuperada incluye 612 hectáreas convertidas en Áreas Naturales Protegidas y la restauración de 2.140 hectáreas de suelo forestal.

El operativo ambiental actual también implica la inspección a 78 empresas, lo que deriva en cinco clausuras y capacitación para el cumplimiento normativo en 163 empresas.

Gobierno proyecta restaurar humedales y fortalecer inspecciones

Para el resto del año 2026, las acciones en curso para recuperar las áreas naturales incluyen la restauración integral de las Ciénegas de Lerma y el humedal El Ahogado.

El plan contempla la construcción y rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en San Martín de Zula, Santa Cruz El Grande y San Miguel Zapotitlán, además de ampliar la capacidad de tratamiento en los municipios de El Salto y Juanacatlán.

De la misma manera, está programada la construcción de colectores en tramos urbanos estratégicos de Ocotlán, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

Puente de concreto sobre el Río Lerma Santiago, flanqueado por densa vegetación verde y colinas en un día soleado. Se ven estructuras industriales al fondo
Río Lerma Santiago nace en los manantiales de Almoloya del Río en el Estado de México, y atraviesa hacia el noroeste el Valle de Toluca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y desagua en el lago de Chapala. (Ulises Mexicano, Wikipedia)

El gobierno prevé obras de prevención de inundaciones e infraestructura hidráulica con soluciones basadas en la naturaleza, así como la restauración de riberas, reforestación de tramos prioritarios y recuperación de zonas federales.

El fortalecimiento del monitoreo de calidad y cantidad de agua, junto con nuevos esquemas de inspección y vigilancia de descargas, conforman la estrategia para mejorar la situación ambiental del río.

Asimismo, se instalarán seis centros regionales de prevención y calidad ambiental y se capacitará a 333 empresas de alta incidencia ambiental.

Alicia Bárcena Ibarra señala que este proyecto requiere la colaboración de Semarnat, Conagua, Profepa, Conafor, Conanp, Conabio, INECC, IMTA y ASEA, en conjunto con la Secretaría de Salud, Sedatu, SECIHTI, las Secretarías del Agua de Jalisco y Estado de México, además de gobiernos locales y comunidades ribereñas.

Río Lerma-Santiago requiere justicia ambiental y participación comunitaria

El sector ambiental federal recalca la importancia de sumar la participación comunitaria en la restauración de la cuenca para asegurar la sostenibilidad de los resultados.

La estrategia apunta a lograr justicia ambiental a través de coordinación institucional, inspección ambiental y la ejecución de proyectos que incidan en la calidad de vida de quienes habitan a lo largo de más de 1.360 kilómetros del río.

Las acciones implementadas y programadas en el Lerma-Santiago se inscriben en la campaña nacional de saneamiento de ríos que impulsa el gobierno federal, con el objetivo de sentar las bases para una mejor gestión del agua y los recursos naturales del país.

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