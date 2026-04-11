Planean promover gastronomía mexicana en aeropuertos para fortalecer el turismo

Una iniciativa impulsa la promoción del patrimonio gastronómico y artesanal de México en terminales aéreas para enriquecer la experiencia de los viajeros e impulsar a artesanos.

La diputada Ciria Yamile Salomón Durán del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsa una iniciativa en la Cámara de Diputados para que la Ley General de Turismo obligue a la Secretaría de Turismo a coordinar la difusión del patrimonio artesanal y gastronómico nacional en espacios clave de terminales aéreas.

El objetivo es que esta difusión ocurra mediante convenios y lineamientos acordados con dependencias federales, sin comprometer la seguridad ni la operación aeroportuaria.

La propuesta, enviada a la Comisión de Turismo, busca asegurar que autoridades y dependencias federales, encabezadas por la Secretaría de Turismo, refuercen la promoción de la diversidad cultural y turística de México.

Se prevé también que la iniciativa permita que artesanos mexicanos vendan directamente sus productos en los aeropuertos internacionales, evitando la intervención de intermediarios o “coyotes”, para que el valor económico beneficie de forma directa a los creadores.

Según la diputada Salomón Durán, los viajeros que transiten o visiten México por vía aérea tendrían acceso a una muestra representativa de la oferta gastronómica y artesanal, permitiendo tanto a turistas nacionales como extranjeros conocer y adquirir piezas originales a precios directos.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la presencia de viajeros en el AIFA. (Foto: X/@Claudiashein)

La iniciativa destaca que la riqueza cultural de México, transmitida por generaciones a través de conocimiento culinario y artístico, puede ser reconocida y promovida en estos espacios estratégicos.

La propuesta sostiene que la promoción en terminales aéreas fortalecería el conocimiento internacional de los principales atractivos turísticos del país y mejoraría la experiencia de viaje, facilitando que los visitantes descubran los sabores, colores y tradiciones de todas las regiones mexicanas.

¿Qué hace tan atractivo a México para los turistas extranjeros?

La cocina tradicional mexicana, junto con la diversidad de destinos turísticos y la riqueza natural del país, conforma el principal atractivo para los turistas extranjeros que llegan a México.

Este posicionamiento cultural y gastronómico es lo que sostiene la apuesta del gobierno para convertir al país en una auténtica potencia turística y una de las economías que más capta divisas a nivel internacional.

El lanzamiento de grandes proyectos de infraestructura, como la entrada en operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la construcción del tren Maya, representa un intento por abrir nuevas rutas y generar una mayor derrama económica en el sur y sureste del país. No obstante, especialistas en turismo y autoridades advierten que concentrar los esfuerzos promocionales solo en una región limitaría el potencial de crecimiento nacional.

La inauguración del AIFA significó una oportunidad inédita para que pequeños productores y vendedoras ambulantes pudieran integrarse a la oferta comercial de una terminal internacional. Tal es el caso de Guadalupe Piña, originaria de Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca, que sostiene a sus cuatro hijos vendiendo doraditas de maíz azul rellenas con frijoles, queso y salsas tradicionales, una propuesta gastronómica que incorpora ingredientes regionales como el nopal, alimentos representativos del entorno mexiquense, señaló Salomón Durán.

Diversificación de destinos y promoción continua

El impulso a la cocina artesanal, la ampliación de rutas de transporte, y la visibilización internacional de la cultura mexicana forman parte del plan nacional para captar nuevos flujos turísticos. Para mantener el ritmo de crecimiento y superar los problemas históricos del sector, la política pública prioriza abrir espacios que fomenten el consumo de productos hechos en México, desde la infraestructura aeroportuaria hasta la difusión de tradiciones culinarias.

El reto que enfrentan autoridades y sociedad es convertir a México en potencia turística sin limitar la promoción a una sola región, de modo que la derrama de divisas y el beneficio social se distribuyan en todo el territorio y lleguen tanto a centros urbanos como a comunidades rurales.