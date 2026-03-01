Enrique Iglesias, Grupo Frontera, Los Tigres del Norte y todos los artistas que se presentarán en la Feria de Tabasco 2026

La edición prevista del 1 al 10 de mayo ofrecerá espectáculos gratuitos, actividades para toda la familia y una agenda cultural basada en la diversidad. (Fotos: REUTERS / EFE)

La Feria de Tabasco 2026 se prepara para convertirse en una edición histórica. Con un cartel que combina artistas internacionales, íconos del regional mexicano y espectáculos populares, la llamada Máxima Fiesta de los Tabasqueños busca consolidarse como un evento de alcance global.

Del 1 al 10 de mayo, el Foro Tabasco Olimpia XXI será un epicentro de música, cultura y tradición. Miles de visitantes podrán disfrutar de conciertos gratuitos, actividades familiares y la riqueza gastronómica de la región, en un ambiente seguro y con logística reforzada.

Enrique Iglesias destaca como el artista estelar dentro del cartel de la Feria de Tabasco 2026. EFE/Giorgio Viera

Así, la mezcla entre música, comedia, espectáculos populares y eventos tradicionales promete una experiencia completa para los asistentes, quienes podrán disfrutar de un ambiente festivo pensado para todas las edades.

Cartelera oficial: del pop internacional al regional mexicano

La programación de la Feria de Tabasco reunirá a figuras de talla mundial y artistas que representan la esencia del sureste mexicano. Cada día el evento ofrecerá un género distinto, garantizando variedad y emoción para todos los asistentes.

1 de mayo: Los Tigres del Norte

2 de mayo: Enrique Iglesias

3 de mayo: Lucha Libre AAA (evento deportivo)

4 de mayo: El Costeño (comediante)

5 de mayo: Nelson Kanzela y Alfredo “El Pulpo”

6 de mayo: Grupo Frontera

7 de mayo: Diego Morán

8 de mayo: Matty Palafox, Karmito Jr. y Chemaney

9 de mayo: Julión Álvarez

10 de mayo: Ha*Ash

La presencia de artistas internacionales como Enrique Iglesias y bandas icónicas como Los Tigres del Norte aporta proyección global a la Máxima Fiesta de los Tabasqueños. (Facebook/ Javier May Rodríguez)

De esta manera, la diversidad de géneros convertirá a la feria en un espacio para todos los gustos, desde románticas baladas pop hasta la fuerza del regional mexicano.

Tradición y cultura: la Flor de Oro y más

La feria no sólo será música; también representará tradición. Los eventos previos marcan el inicio de la fiesta con símbolos profundamente arraigados en la identidad tabasqueña:

28 de marzo: Imposición de Bandas con Grupo Cañaveral

30 de abril: Elección de la Flor Tabasco con Natalia Jiménez

Natalia Jiménez y Grupo Cañaveral acompañarán los eventos más emblemáticos de la identidad tabasqueña este año. (Difusión)

Estos actos refuerzan el carácter cultural de la feria, donde cada municipio participará con orgullo y la coronación de la Flor de Oro se convierte en uno de los momentos más esperados.

Logística y seguridad para el evento

La magnitud del evento exige una organización impecable. Este año las autoridades han hecho énfasis en las medidas adicionales que se tomarán para garantizar la comodidad y seguridad de todos los asistentes.

El aforo máximo será de 90 mil personas en Olimpia XXI, con más de mil elementos de seguridad desplegados en coordinación con la SEDENA, la Marina y Protección Civil. Además, se ofrecerá transporte directo al recinto por un costo accesible y se instalarán gradas supervisadas para mayor comodidad.

La Elección de la Flor Tabasco y la Imposición de Bandas destacan como eventos tradicionales que refuerzan la identidad cultural de Tabasco. REUTERS/Luis Manuel Lopez

En este sentido, la feria busca otorgar una gran experiencia, ser autosustentable y, al mismo tiempo, un motor económico para empresarios locales, artesanos y productores de la región.