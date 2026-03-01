México

Enrique Iglesias, Grupo Frontera, Los Tigres del Norte y todos los artistas que se presentarán en la Feria de Tabasco 2026

La Máxima Fiesta de los Tabasqueños, reunirá a intérpretes reconocidos y propuestas locales en el Foro Tabasco Olimpia XXI

Guardar
La edición prevista del 1
La edición prevista del 1 al 10 de mayo ofrecerá espectáculos gratuitos, actividades para toda la familia y una agenda cultural basada en la diversidad. (Fotos: REUTERS / EFE)

La Feria de Tabasco 2026 se prepara para convertirse en una edición histórica. Con un cartel que combina artistas internacionales, íconos del regional mexicano y espectáculos populares, la llamada Máxima Fiesta de los Tabasqueños busca consolidarse como un evento de alcance global.

Del 1 al 10 de mayo, el Foro Tabasco Olimpia XXI será un epicentro de música, cultura y tradición. Miles de visitantes podrán disfrutar de conciertos gratuitos, actividades familiares y la riqueza gastronómica de la región, en un ambiente seguro y con logística reforzada.

Enrique Iglesias destaca como el
Enrique Iglesias destaca como el artista estelar dentro del cartel de la Feria de Tabasco 2026. EFE/Giorgio Viera

Así, la mezcla entre música, comedia, espectáculos populares y eventos tradicionales promete una experiencia completa para los asistentes, quienes podrán disfrutar de un ambiente festivo pensado para todas las edades.

Cartelera oficial: del pop internacional al regional mexicano

La programación de la Feria de Tabasco reunirá a figuras de talla mundial y artistas que representan la esencia del sureste mexicano. Cada día el evento ofrecerá un género distinto, garantizando variedad y emoción para todos los asistentes.

  • 1 de mayo: Los Tigres del Norte
  • 2 de mayo: Enrique Iglesias
  • 3 de mayo: Lucha Libre AAA (evento deportivo)
  • 4 de mayo: El Costeño (comediante)
  • 5 de mayo: Nelson Kanzela y Alfredo “El Pulpo”
  • 6 de mayo: Grupo Frontera
  • 7 de mayo: Diego Morán
  • 8 de mayo: Matty Palafox, Karmito Jr. y Chemaney
  • 9 de mayo: Julión Álvarez
  • 10 de mayo: Ha*Ash
La presencia de artistas internacionales
La presencia de artistas internacionales como Enrique Iglesias y bandas icónicas como Los Tigres del Norte aporta proyección global a la Máxima Fiesta de los Tabasqueños. (Facebook/ Javier May Rodríguez)

De esta manera, la diversidad de géneros convertirá a la feria en un espacio para todos los gustos, desde románticas baladas pop hasta la fuerza del regional mexicano.

Tradición y cultura: la Flor de Oro y más

La feria no sólo será música; también representará tradición. Los eventos previos marcan el inicio de la fiesta con símbolos profundamente arraigados en la identidad tabasqueña:

  • 28 de marzo: Imposición de Bandas con Grupo Cañaveral
  • 30 de abril: Elección de la Flor Tabasco con Natalia Jiménez
Natalia Jiménez y Grupo Cañaveral
Natalia Jiménez y Grupo Cañaveral acompañarán los eventos más emblemáticos de la identidad tabasqueña este año. (Difusión)

Estos actos refuerzan el carácter cultural de la feria, donde cada municipio participará con orgullo y la coronación de la Flor de Oro se convierte en uno de los momentos más esperados.

Logística y seguridad para el evento

La magnitud del evento exige una organización impecable. Este año las autoridades han hecho énfasis en las medidas adicionales que se tomarán para garantizar la comodidad y seguridad de todos los asistentes.

El aforo máximo será de 90 mil personas en Olimpia XXI, con más de mil elementos de seguridad desplegados en coordinación con la SEDENA, la Marina y Protección Civil. Además, se ofrecerá transporte directo al recinto por un costo accesible y se instalarán gradas supervisadas para mayor comodidad.

La Elección de la Flor
La Elección de la Flor Tabasco y la Imposición de Bandas destacan como eventos tradicionales que refuerzan la identidad cultural de Tabasco. REUTERS/Luis Manuel Lopez

En este sentido, la feria busca otorgar una gran experiencia, ser autosustentable y, al mismo tiempo, un motor económico para empresarios locales, artesanos y productores de la región.

Temas Relacionados

Feria de Tabasco 2026Flor de TabascoFeria de TabascoEnrique IglesiasGrupo FronteraLos Tigres del NorteFlor de OroJulión ÁlvarezHa*AshNatalia JiménezGrupo CañaveralLucha Libre AAATabascomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

La agresión armada se registró en el municipio de Hualahuises

Enfrentamiento entre elementos de seguridad

La experiencia de Esaú, el fan que ya vio a Shakira 34 veces y que ya está formado en el Zócalo para mañana

El seguidor mexicano número 1 de la colombiana ya está listo para el espectáculo de la Plaza de la Constitución

La experiencia de Esaú, el

Pensionados Ley 73: así podrán solicitar devolución de ahorro en Infonavit 2026

Las opciones de trámite permitirán a los beneficiarios gestionar la entrega de recursos en un solo pago

Pensionados Ley 73: así podrán

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de febrero: afectación vehicular en las calles aledañas al circuito de la Plaza de la Constitución

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

“No ha tenido la funa que se merece”: Un Tal Fredo estalla contra Christian Nodal tras polémica con Cazzu

El creador de contenido generó revuelo al criticar la actitud del sonorense y mostrar su apoyo a la intérprete argentina

“No ha tenido la funa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 18 personas ligadas

Detienen a 18 personas ligadas al CJNG en Zacatecas durante operativo de búsqueda de líder criminal

Capturan a 7 integrantes de una célula ligada a Los Cromo en Oaxaca: atacaron a balazos a elementos de seguridad

Arzobispado de Guadalajara confirma envío de cartas donde se abogó por hijos de “El Mencho” en EEUU: “Faltó prudencia”

Cuerpo de El Mencho habría llegado a una exclusiva funeraria de la Ciudad de México: el posible destino de los restos

Hallan cadáver de hombre calcinado en el norponiente de Ciudad Juárez, era devorado por perros

ENTRETENIMIENTO

La experiencia de Esaú, el

La experiencia de Esaú, el fan que ya vio a Shakira 34 veces y que ya está formado en el Zócalo para mañana

“No ha tenido la funa que se merece”: Un Tal Fredo estalla contra Christian Nodal tras polémica con Cazzu

Festival Atmósfera 2026: Siddhartha llega al Deportivo Sierra Hermosa del Edomex

Shakira en el Zócalo: estas son las canciones viejitas que ya no cantaba y que resucitará para su concierto gratuito

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

DEPORTES

Arranca la gira del trofeo

Arranca la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Jalisco en medio de fuerte dispositivo de seguridad

La esposa de Malagón envía un mensaje que genera dudas sobre una ruptura: “Nada queda oculto para siempre”

CONADE confirma que el Mundial de Clavados sigue en pie pese a sucesos de violencia en Jalisco

Cómo le fue a Memo Ochoa en la Liga de Chipre

Autoridades de Monterrey refuerzan seguridad ante la llegada del Mundial 2026