Enrique Iglesias, Grupo Frontera, Los Tigres del Norte y todos los artistas que se presentarán en la Feria de Tabasco 2026

La Feria de Tabasco 2026 se prepara para convertirse en una edición histórica. Con un cartel que combina artistas internacionales, íconos del regional mexicano y espectáculos populares, la llamada Máxima Fiesta de los Tabasqueños busca consolidarse como un evento de alcance global.
Del 1 al 10 de mayo, el Foro Tabasco Olimpia XXI será un epicentro de música, cultura y tradición. Miles de visitantes podrán disfrutar de conciertos gratuitos, actividades familiares y la riqueza gastronómica de la región, en un ambiente seguro y con logística reforzada.
Así, la mezcla entre música, comedia, espectáculos populares y eventos tradicionales promete una experiencia completa para los asistentes, quienes podrán disfrutar de un ambiente festivo pensado para todas las edades.
Cartelera oficial: del pop internacional al regional mexicano
La programación de la Feria de Tabasco reunirá a figuras de talla mundial y artistas que representan la esencia del sureste mexicano. Cada día el evento ofrecerá un género distinto, garantizando variedad y emoción para todos los asistentes.
- 1 de mayo: Los Tigres del Norte
- 2 de mayo: Enrique Iglesias
- 3 de mayo: Lucha Libre AAA (evento deportivo)
- 4 de mayo: El Costeño (comediante)
- 5 de mayo: Nelson Kanzela y Alfredo “El Pulpo”
- 6 de mayo: Grupo Frontera
- 7 de mayo: Diego Morán
- 8 de mayo: Matty Palafox, Karmito Jr. y Chemaney
- 9 de mayo: Julión Álvarez
- 10 de mayo: Ha*Ash
De esta manera, la diversidad de géneros convertirá a la feria en un espacio para todos los gustos, desde románticas baladas pop hasta la fuerza del regional mexicano.
Tradición y cultura: la Flor de Oro y más
La feria no sólo será música; también representará tradición. Los eventos previos marcan el inicio de la fiesta con símbolos profundamente arraigados en la identidad tabasqueña:
- 28 de marzo: Imposición de Bandas con Grupo Cañaveral
- 30 de abril: Elección de la Flor Tabasco con Natalia Jiménez
Estos actos refuerzan el carácter cultural de la feria, donde cada municipio participará con orgullo y la coronación de la Flor de Oro se convierte en uno de los momentos más esperados.
Logística y seguridad para el evento
La magnitud del evento exige una organización impecable. Este año las autoridades han hecho énfasis en las medidas adicionales que se tomarán para garantizar la comodidad y seguridad de todos los asistentes.
El aforo máximo será de 90 mil personas en Olimpia XXI, con más de mil elementos de seguridad desplegados en coordinación con la SEDENA, la Marina y Protección Civil. Además, se ofrecerá transporte directo al recinto por un costo accesible y se instalarán gradas supervisadas para mayor comodidad.
En este sentido, la feria busca otorgar una gran experiencia, ser autosustentable y, al mismo tiempo, un motor económico para empresarios locales, artesanos y productores de la región.