México

Abuchean en su concierto de Mexicali a Marisela por dificultades técnicas: “Siempre le pasa eso”

La presentación de la cantante generó tensión, reclamos y reacciones encontradas entre los asistentes

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El ambiente en el Palenque
El ambiente en el Palenque de Mexicali se dividió tras la ausencia de la cantante, con algunos apoyando y otros abucheando a Marisela. - Instagram/@mariselaofficial

El Palenque de Mexicali se convirtió en escenario de una presentación marcada por la controversia. La cantante Marisela fue abucheada por parte del público durante su actuación, lo que generó un ambiente de tensión desde los primeros momentos.

De acuerdo con lo ocurrido, la intérprete mostró poca interacción con los asistentes y, tras interpretar tres temas, abandonó el escenario por aproximadamente media hora. Esta pausa provocó molestia entre los presentes, quienes respondieron con gritos y silbidos.

Al regresar, el ambiente no mejoró y la situación se volvió aún más complicada, dando paso a una de las presentaciones más comentadas de los últimos meses.

Un show interrumpido que encendió al público

Testigos mencionaron un comportamiento irregular
Testigos mencionaron un comportamiento irregular por parte de Marisela y la supuesta presencia de bebidas durante el espectáculo. - Instagram/@mariselaofficial

La pausa en plena presentación fue uno de los momentos más criticados de la noche. La ausencia prolongada generó incertidumbre y molestia entre los asistentes, quienes esperaban un espectáculo continuo.

Cuando la artista volvió al escenario, el ánimo ya estaba dividido. Algunos intentaron apoyarla, mientras otros manifestaron abiertamente su inconformidad con abucheos.

La reacción del público reflejó el nivel de descontento, marcando un punto de quiebre en la dinámica del evento.

La respuesta de Marisela en el escenario

Las redes sociales reflejaron un
Las redes sociales reflejaron un fuerte impacto tras el concierto de Marisela, con opiniones divididas sobre su presentación en el Palenque. - (Instagram/@mariselaofficial)

Algunos testigos señalaron que su comportamiento fue irregular y que incluso se percibió el consumo de bebidas durante la actuación, aunque no existe confirmación oficial al respecto.

Comentarios como “Ya no canta”, “Este tipo de acciones son una burla para los fans” y “Siempre le pasa eso” han escrito quienes asistieron al evento y quienes han visto los videos a través de las redes sociales.

El evento concluyó con un ambiente dividido y comentarios encontrados entre los asistentes, quienes calificaron la presentación como una de las más polémicas de la artista.

Reacciones y postura tras el concierto

El concierto de Marisela en
El concierto de Marisela en el Palenque de Mexicali provocó abucheos y tensión desde los prim8eros momentos del espectáculo. - (Instagram/@mariselaofficial)

Parte del público destacó la entrega de la cantante, pero otros manifestaron descontento por la organización y los inconvenientes ocurridos.

El equipo de Marisela emitió posteriormente un comunicado en el que agradeció el apoyo del público y explicó que algunos problemas técnicos habrían afectado el desarrollo del espectáculo. En el texto, la producción se disculpó por cualquier molestia ocasionada e insistió en su compromiso con la calidad de cada show.

En redes sociales, las críticas no tardaron en aparecer, dejando claro que la presentación generó un fuerte impacto tanto en el recinto como en el entorno digital. Algunos usuarios expresaron su frustración por lo sucedido, mientras otros defendieron a la artista.

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