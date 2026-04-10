‘Malcolm el de en medio’ regresó: estas son las reacciones y los memes de los mexicanos

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La miniserie Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, disponible desde hoy 10 de abril en Disney+, retoma la historia casi veinte años después del cierre original y enfrenta las primeras reacciones de los mexicanos.

México fue uno de los principales mercados de la serie original, en parte gracias al doblaje y la transmisión a través del canal 5 en horario estelar.

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En redes sociales, las reacciones de los mexicanos ya ocupan los principales trending topics, así como los divertidos y creativos memes, clásicos entre los internautas.

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La nueva entrega incluye entre su reparto a buena parte de los intérpretes originales: Frankie Muniz retoma el papel principal como Malcolm; Bryan Cranston vuelve como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Chris Masterson como Francis y Justin Berfield como Reese. Emy Coligado repite el papel de Piama, esposa de Francis. El personaje de Dewey, uno de los más recordados por el público mexicano, ahora es interpretado por Caleb Ellsworth-Clark.

La miniserie parte de una reunión familiar tras 10 años de separación

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El punto de partida es el aniversario cuarenta de bodas de Hal y Lois. Los guionistas construyen el reencuentro después de más de diez años sin contacto entre hermanos y padres. Malcolm, ya convertido en adulto y padre de familia, debe enfrentar dinámicas familiares renovadas y la convivencia bajo el mismo techo.

La sinopsis oficial detalla que la trama se centra en los conflictos y situaciones cómicas derivados de la vida en común, rescatando la rivalidad entre hermanos y el enfoque humorístico de los problemas cotidianos, ahora con la visión de una familia madura.

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Entre los nuevos personajes figuran Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm; Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm; y Vaughan Murrae como Kelly, el hijo menor de Hal y Lois.

La dirección corre a cargo de Linwood Boomer, creador de la serie, mientras que en la producción figuran Bryan Cranston y Gail Berman, quien fue directora ejecutiva de Fox en años clave para la comedia televisiva de Estados Unidos. Todo el equipo se reúne en los estudios de 20th Television, filial de Disney.

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La serie original se transmitió entre 2000 y 2006 en Fox y en televisión abierta, generando seguidores fieles en México gracias a la combinación de humor irreverente y la falta de risas grabadas, un rasgo inusual en las comedias familiares de Estados Unidos hasta entonces. El éxito de la producción consolidó la carrera de varios de sus actores, particularmente la de Bryan Cranston, quien después destacaría en “Breaking Bad”.

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En el catálogo de Disney+, los usuarios pueden acceder a los 151 episodios originales en su versión doblada al español latino, y programar maratones antes del estreno de los nuevos capítulos.

Regreso a la televisión abierta mexicana por Azteca 7

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Para la audiencia en México, la estrategia de lanzamiento contempla tanto la emisión por streaming como el regreso gratuito de la serie original a la televisión abierta. A partir del lunes 13 de abril, Azteca 7 inicia transmisiones de “Malcolm el de en medio” desde las 18:00 horas, de lunes a viernes. Esto refuerza la presencia del programa como referente de la comedia televisiva nacional.

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La participación del elenco original y el equipo creativo mantiene la identidad del programa, generando expectativa y nostalgia entre los seguidores, quienes podrán reconocerse en los conflictos y estilos familiares que siguen vigentes en la cultura mexicana.

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La producción corre a cargo de Disney+, con apoyo de 20th Television, y pretende conectar tanto con sus seguidores históricos como con nuevas audiencias, aprovechando la expansión simultánea en televisión y plataformas digitales.