Criar sin violencia también es una decisión alimentaria

Hay decisiones que parecen pequeñas, pero en realidad son profundamente políticas. Qué ponemos en el plato de nuestras infancias es una de ellas.
Durante años, hablar de alimentación infantil se ha reducido a nutrientes, porciones y recomendaciones médicas. Todo eso importa, sí. Pero hay algo que rara vez se menciona: que cada elección alimentaria también construye una relación con el mundo, con otros seres y con la forma en la que entendemos el cuidado. A nivel global, se matan más de 80 mil millones de animales terrestres al año para alimentación.
América Latina ha vivido una transición acelerada hacia dietas altas en carne y ultraprocesados en las últimas décadas (FAO) y también hemos crecido normalizando una idea: que los animales existen para ser usados. Que su sufrimiento es parte del sistema. Que no hay alternativa. Y esa narrativa empieza desde la infancia, muchas veces sin cuestionarse.
Pero hoy, cada vez más familias están abriendo esa conversación.
Criar infancias veganas no es imponer una identidad, ni seguir una tendencia. Es una forma de alinear valores con acciones cotidianas. Es preguntarse: ¿cómo enseñamos empatía si en lo cotidiano normalizamos la violencia hacia otros seres?
Una alimentación basada en frutas, vegetales y semillas en la infancia requiere información clara, acompañamiento y decisiones conscientes. No basta con “quitar” productos de origen animal; hay que construir una alimentación suficiente, diversa y adecuada para cada etapa y muchas veces también es la falta de acceso a información práctica, aterrizada y culturalmente relevante.
Organizaciones internacionales coinciden en que una alimentación basada en plantas bien planificadas es seguras en todas las etapas de vida, incluida la infancia (Academy of Nutrition and Dietetics). Sin embargo, en América Latina existe una brecha de información accesible y contextualizada sobre cómo implementarlas.
Por eso existe una guía de alimentación para infancias basada en plantas de la Nutrióloga Valentina Bello. La guía incluye desde lo básico: cómo armar un plato vegano equilibrado, hasta temas más específicos como nutrientes clave, recetas accesibles y consejos para madres y padres que están transitando este camino.
Porque hablar de infancias veganas es hablar de futuro. De qué tipo de relación queremos que las nuevas generaciones tengan con los animales, con el planeta y con otros seres humanos.
Es reconocer que el cambio cultural no empieza en las grandes políticas, sino en decisiones cotidianas que, repetidas miles de veces, transforman sistemas completos.
* Jessica González Castro, Directora Ejecutiva de Generación Vegana