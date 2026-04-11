Arroz frito con pollo y verduras: receta fácil y rendidora para preparar en casa

Un plato de arroz frito con pollo en cubos fusiona magistralmente sabores y técnicas de la cocina china y mexicana, ofreciendo una experiencia culinaria sencilla y potente para cualquier día de la semana. (Gemini)

El arroz frío y el pollo en cubos se convierten en el centro de una receta que mezcla sabores, técnicas y aromas de la cocina china y mexicana en un solo plato.

La preparación fusiona ingredientes cotidianos con la potencia del wok y la frescura de ingredientes locales, y encuentra en la sencillez su fortaleza para cualquier momento de la semana.

Además, aprovecha sobras de arroz y de pollo para crear una opción rápida, rendidora y con un perfil de sabor diferente. El arroz frito con pollo y verduras, preparado al estilo chino pero con ingredientes y matices mexicanos, suma adeptos en cenas informales y reuniones familiares.

Este platillo de arroz frito con pollo y vegetales, que fusiona técnicas y sabores de las cocinas china y mexicana, se presenta sobre una mesa de madera junto a una refrescante bebida. (Gemini)

El arroz se saltea a fuego fuerte y recibe una mezcla de pollo, vegetales y jalapeño

La base de esta receta es el arroz cocido, de preferencia frío y del día anterior, lo que ayuda a evitar que se apelmace en la sartén. Se corta el pollo en cubos y se seca bien antes de llevarlo al wok con un poco de aceite caliente. Dorar el pollo garantiza que conserve una textura jugosa en el centro. En la misma sartén, se integran cebolla picada, ajo y morrón en tiras. Estos ingredientes se saltean por dos minutos para que liberen sus aromas sin quemarse. Después se agregan zanahoria en cubitos, granos de elote y chicharros, acompañados de jalapeño fresco picado, que aporta un toque picante opcional. El conjunto se cocina moviendo seguido durante cuatro minutos. Se reincorpora el pollo sellado y se suma el arroz desgranado, cuidando que no se apelmace. En el centro del wok, se hace un hueco para añadir dos huevos batidos, que se revuelven hasta coagular y luego se mezclan con el resto de los ingredientes. La receta se aromatiza con salsa de soja, ralladura y jugo de lima, y se ajusta el sabor con sal y pimienta.

El arroz frío y el pollo en cubos se convierten en el centro de una receta que mezcla sabores, técnicas y aromas de la cocina china y mexicana en un solo plato. (Gemini)

La receta rinde cuatro porciones y aporta 380 calorías por cada una

La preparación termina fuera del fuego, cuando se agrega un puñado de cilantro fresco picado. Se sirve de inmediato, decorando con más cilantro y rodajas de lima para resaltar la frescura y los colores del plato.

Cada porción aporta un estimado de 380 calorías, con 9 gramos de grasas, 49 gramos de carbohidratos y 22 gramos de proteínas.

Los valores pueden variar según las cantidades y marcas de ingredientes utilizados, pero este cálculo ofrece una referencia para quienes buscan equilibrar la comida diaria.

Este vibrante plato de arroz con pollo en cubos, guisantes, zanahorias y maíz, preparado en wok, fusiona la riqueza de la cocina china con la frescura de ingredientes locales mexicanos. (Gemini)

El arroz frito con pollo y verduras puede guardarse tres días en refrigeración

Esta receta permite aprovechar el arroz y el pollo que se tiene en casa, y se adapta a distintas ocasiones. Si se desea conservar, el arroz frito puede guardarse hasta tres días en un recipiente hermético en la heladera.

También se puede congelar por un mes, aunque la textura del arroz cambia al descongelar. Para recalentar, se recomienda utilizar la sartén o el microondas y asegurarse de que el plato quede bien caliente.

El arroz frito con pollo y verduras mantiene su lugar entre las opciones favoritas para reuniones y cenas sencillas, donde la consigna es compartir y salir de la rutina.