Trofeo de la Copa del Mundo llegará a 34 comunidades de Canadá este verano: esta es la ruta

La última parada de esta gira llegará a varios rincones de Canadá para transmitir la fiebre mundialista. (Gemini)

Más de 75% de los residentes de Canadá podrá participar en las celebraciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias al programa itinerante Canada Celebrates, que visitará 38 sedes en 34 comunidades del país entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Esta iniciativa busca acercar la emoción y el ambiente del torneo no solo a las ciudades sede, Toronto y Vancouver, sino también a múltiples regiones a lo largo del territorio canadiense para el disfrute de todos los aficionados al futbol del país anfitrión.

México y Estados Unidos ya tuvieron la visita del trofeo. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿De qué trata la iniciativa?

Canada Celebrates es un programa nacional que acompañará la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, permitiendo que habitantes de distintas provincias accedan a transmisiones en vivo, actividades ligadas al futbol, eventos culturales, música y gastronomía.

Su propósito es llevar la experiencia del torneo más allá de las ciudades anfitrionas, facilitando el acceso a celebraciones en lugares a menos de dos horas en coche para el 75% de la población canadiense.

Esta es la primera vez en la historia que tres países organizan un mundial. (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Matt Krohn)

Canadá acerca el futbol a sus ciudadanos

La edición 2026 de la Copa Mundial de la FIFA será la de mayor envergadura hasta la fecha, organizada en conjunto por Canadá, México y Estados Unidos. Reunirá a 48 selecciones que disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas del 11 de junio al 19 de julio. En Canadá, Toronto y Vancouver recibirán los partidos oficiales, aunque gracias a Canada Celebrates, el ambiente mundialista llegará a comunidades fuera de estas metrópolis.

Desde la presidencia de la Concacaf, Vittorio Montagliani señala que acercar el Mundial a diversas comunidades permitirá que más personas formen parte de un momento histórico. Agrega que el torneo dejará un legado futbolístico que inspirará a nuevas generaciones.

Adam van Koeverden, secretario de Estado para el Deporte de Canadá, destaca que el programa ayudará a que más ciudadanos vivan el torneo. Indica que el gobierno se enorgullece de apoyar la acción junto con la Asociación de la Industria Turística de Canadá, fortaleciendo la identidad colectiva y el entusiasmo de ser anfitriones a nivel internacional.

Por parte del Gobierno de la Columbia Británica, Anne Kang, ministra de Turismo, Arte, Cultura y Deporte, reconoce que Vancouver albergará partidos, pero resalta la importancia de llevar la esencia del Mundial a otras localidades. Subraya que de esta forma, más personas en la provincia y el país podrán compartir la emoción y el orgullo ligados a este evento deportivo.

Aficionados pasean cerca de la legislatura de Victoria, Canadá, para participar en una cuenta regresiva para el Mundial, el martes 31 de marzo de 2026 (Chad Hipolito/The Canadian Press via AP)

¿Cuál será la ruta del trofeo?

La programación específica de cada parada de Canada Celebrates será publicada próximamente; sin embargo, los organizadores adelantan la creación de espacios de convivencia para seguir partidos en vivo, actividades recreativas, expresiones culturales y gastronómicas, además de la exhibición del trofeo mundialista en varias ciudades.

El recorrido del programa incluye, entre otras, Mount Pearl (1 de junio), Halifax (11 y 12 de junio), Kamloops (18 de junio), Edmonton (1 de julio), Saskatoon (4 de julio) y Cataratas del Niágara (18 y 19 de julio). Esta selección responde al objetivo de facilitar que la mayoría de los canadienses lleguen a las celebraciones en menos de dos horas, cubriendo comunidades de costa a costa.

Canadá busca además dejar un impacto duradero: promover la afición al futbol, fortalecer la integración comunitaria e inspirar a nuevas generaciones de deportistas y seguidores en Canadá. De este modo, la fiesta del futbol trasciende los estadios y se consolida como un elemento de unión nacional.

La experiencia de ediciones previas en modo piloto refleja el potencial de estas celebraciones para construir recuerdos compartidos y estimular el entusiasmo deportivo, confirmando a Canadá como un país anfitrión dinámico y abierto a quienes participen en el mayor evento futbolístico.