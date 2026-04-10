¿Todos donadores por default? La iniciativa en CDMX que cambiaría la donación de órganos

La propuesta plantea que todos los ciudadanos sean considerados donadores, salvo que manifiesten su negativa, en un intento por enfrentar la escasez de órganos para trasplante

El partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que podría marcar un punto de inflexión en la política de salud pública de la capital. Impulsada por la legisladora Patricia Urriza, la propuesta plantea modificar diversos artículos de la Ley de Salud local para implementar el modelo de consentimiento tácito.

Este sistema, conocido internacionalmente como “opt-out”, establece que todas las personas serán consideradas donadoras de órganos y tejidos tras su fallecimiento, a menos que hayan expresado previamente su negativa. Se trata de un cambio sustancial frente al modelo actual, donde la donación depende de una autorización explícita del ciudadano.

¿Cómo funcionaría la donación automática?

La iniciativa propone reformas a los artículos 138, 141, 142 y 143 de la legislación sanitaria local. Entre los puntos centrales destacan:

El reconocimiento de todas las personas como donantes potenciales por defecto .

El respeto absoluto al derecho de negarse a donar órganos , mediante un registro formal.

La aplicación del consentimiento tácito solo después de confirmar la muerte del donante.

La necesidad de contar también con la autorización de familiares en orden de prelación.

Además, el proyecto establece que el personal médico deberá proporcionar información clara y sin sesgos, evitando cualquier tipo de presión ideológica o religiosa sobre los familiares.

La iniciativa en la CDMX plantea que todos los ciudadanos sean considerados donadores de órganos por defecto, con el objetivo de reducir la lista de espera de trasplantes y salvar más vidas

La urgencia: miles esperan un trasplante

El contexto que da origen a esta propuesta es contundente. En México, la demanda de órganos supera ampliamente la disponibilidad. Datos oficiales indican que:

Más de 17 mil personas se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante, principalmente de riñón.

A nivel internacional, más de 100 mil pacientes esperan un órgano, y cada día mueren decenas sin recibirlo.

Un solo donante puede salvar hasta 8 vidas y mejorar la calidad de vida de decenas de personas.

A esto se suma una baja cultura de donación en el país, reflejada también en la escasa participación altruista en donaciones de sangre, lo que evidencia retos estructurales en la promoción de este tipo de prácticas.

Implicaciones y debate en puerta

La propuesta ya fue turnada a comisiones del Congreso de la Ciudad de México para su análisis. De ser aprobada, colocaría a la capital en sintonía con países que han incrementado significativamente sus tasas de donación mediante esquemas similares.

No obstante, el cambio también abre un debate relevante. Especialistas y legisladores deberán discutir aspectos clave como el consentimiento informado, la autonomía individual y las implicaciones éticas de considerar donantes a todos los ciudadanos por defecto.

Un cambio estructural en la salud pública

Más allá de la discusión política, la iniciativa apunta a resolver un problema de fondo: la insuficiencia de órganos disponibles para trasplantes. El fortalecimiento de campañas de concientización, la capacitación médica y la mejora en los sistemas de registro forman parte de una estrategia integral contemplada en la reforma.

De avanzar, la Ciudad de México podría convertirse en referente nacional en materia de donación de órganos, con un modelo que busca salvar más vidas mediante un cambio en la forma en que la sociedad entiende la donación.