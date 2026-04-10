Sheinbaum se reúne con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez: destacan la llegada de una mujer a la presidencia de México

La escritora Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez, exsenadora de Morena, visitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. (Crédito: Presidencia)

La escritora Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez, exsenadora de Morena, visitaron en Palacio Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves, 9 de abril. La mandataria compartió una breve frase acompañada de un video donde muestra la convivencia con ambas mujeres:

“Feliz de compartir con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez momentos excepcionales”.

Destacan la llegada de Sheinbaum a Palacio Nacional

Sheinbaum destacó estar con su “escritora favorita”, en referencia a Poniatowska, a quien dijo que admira muchísimo: “No solamente una gran escritora mexicana, sino una mujer siempre comprometida con las causas nobles y justas del pueblo de México y con las mujeres. Así que estoy feliz, Elena, que estás aquí conmigo visitándome”.

En respuesta, la también periodista resaltó la llegada de una mujer a la presidencia: “El que Claudia esté en el poder es un logro, yo creo también de todas nosotras”.

Junto a la Jesusa Rodríguez, la mandataria recordó aquellos años donde ambas formaban parte de la oposición al poder: “Otro ejemplo, Jesusa. Me acuerdo cuando estábamos aquí afuera en el Zócalo las dos conduciendo los eventos de AMLO”.

Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez visitaron en Palacio Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo que, la directora de teatro destacó la trayectoria de Sheinbaum y Poniatowska, “estoy junto a mis dos estrellas máximas, así que más feliz no se puede. Y vivir este momento de México es lo que esperé toda mi vida. Así que ustedes dos son mi guía, mi ejemplo y soy feliz”.

La presidenta ha reivindicado el legado de las mujeres

Desde que Claudia Sheinbaum asumió el poder, ha destacado la labor de las mujeres para el desarrollo de la vida en México, uno de los temas más abordados por la presidenta han sido los derechos, el tema de cuidados y las mujeres en la historia.

Apenas en marzo, subrayó la importancia de las mujeres que, aunque relegadas a un lugar secundario en los relatos oficiales, resultaron esenciales para sostener los grandes procesos históricos del país, detalló que su contribución ha sido indispensable, a pesar de que durante años se ha minimizado su papel.

El 30 de marzo, en el marco conmemorativa por el bicentenario del natalicio de Margarita Eustaquia Maza Parada, develó una placa en su honor, asegurando que mientras a los hombres en la historia los han enaltecido, las mujeres que los acompañaron se han quedado al margen de los relatos.

Claudia Sheinbaum destacó que Margarita Maza, durante su exilio en los años de la Reforma y la Intervención Extranjera, representó la causa republicana al lado de su esposo, el presidente Benito Juárez. Según Sheinbaum, aunque Maza no ostentó ningún título oficial, su figura se mantuvo como portadora de una autoridad moral indiscutible.