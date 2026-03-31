México

Qué es amicus curiae, la figura clave de Claudia Sheinbaum en la demanda por el mexicano fallecido bajo custodia de ICE

Se trata de una figura legal mediante la cual el gobierno de México buscará visibilizar los riesgos a los que están expuestos los migrantes que radican en Estados Unidos

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Un amicus curiae es una figura legal para que terceros puedan interceder en una demanda y es especialmente utilizada por organizaciones civiles o instituciones.
Un amicus curiae es una figura legal para que terceros puedan interceder en una demanda y es especialmente utilizada por organizaciones civiles o instituciones. (Jesús Avilés / Infobae México)

Ante la reciente noticia del fallecimiento de un mexicano dentro de las instalaciones del centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Adelanto, California, con el que se suman 14 muertes, el gobierno de México anunció que tomará medidas legales.

Durante la conferencia de prensa matutina del 30 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su gobierno buscará justicia y protección para los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos con el fin de evitar que suceda una muerte más a manos de autoridades migrantes estadounidenses.

La mandataria anunció la intervención de México como amicus curiae en apoyo al caso judicial L.T. Mesrobian, una demanda presentada desde el 26 de enero de 2026 contra las condiciones que viven los migrantes en los centros del ICE. Se trata de una demanda presentada por el despacho de abogados Public Counsel de Los Ángeles.

¿Qué significa ser amicus curiae?

Es una expresión del latín que significa “amigo de la corte”. Se trata de un término jurídico que se utiliza para describir a personas, organizaciones o instituciones que, sin ser parte directa en un juicio, presentan información o argumentos ante el tribunal.

Es una figura legal para que terceros puedan interceder en una demanda y es especialmente utilizada por organizaciones civiles o instituciones.

El propósito es aportar elementos que puedan ser útiles para que el juez tome una decisión más completa y fundamentada, especialmente en casos que tienen relevancia o impacto en el interés público.

Por ello, resulta especialmente utilizada en casos sobre derechos humanos o protección a grupos vulnerables, además, porque el objetivo de quien se une a una denuncia como amigo curiae, es el de participar en el impacto social que pueda tener un caso.

Estas contribuciones suelen realizarse mediante escritos o presentaciones formales, y su aceptación depende del tribunal.

Un hombre en una motocicleta ondea una bandera mexicana mientras sale humo de un automóvil en llamas en Atlantic Boulevard, durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden, luego de múltiples detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la ciudad de Compton, California, EEUU, en el condado de Los Ángeles, el 7 de junio de 2025. REUTERS/Barbara Davidson
Un hombre en una motocicleta ondea una bandera mexicana mientras sale humo de un automóvil en llamas en Atlantic Boulevard, durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden, luego de múltiples detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la ciudad de Compton, California, EEUU, en el condado de Los Ángeles, el 7 de junio de 2025. REUTERS/Barbara Davidson

En México, la figura del amicus curiae ha sido cada vez más utilizada para resolver distintos asuntos de interés público en materia de derechos humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Algunos de los casos mediáticos donde se ha presentado un amigo curiae, son las primeras resoluciones del aborto en el entonces Distrito Federal, en 2007, el caso Florence Cassez en 2011, o bien el matrimonio igualitario.

En el caso de organizaciones civiles, por ejemplo, Amnistía Internacional ha presentado en más de una ocasión esta figura legal para ayudar a resolver casos de feminicidios en el país y ayudar a evidenciar impunidad, fallas en las investigaciones por parte de autoridades o bien, obstáculos en la justicia.

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