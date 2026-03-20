“No puede ser que ocurra esto”: Sheinbaum lamenta muerte de mexicano en ICE de Florida, pide a EEUU investigación profunda

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de un joven mexicano, de 19 años de edad, que se encontraba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria indicó que ayer envió una carta diplomática al gobierno estadounidense, en la cual exigió que se realice una “investigación profunda” sobre la muerte ante la presunción de que se trató de un suicidio.

“Sí, muy lamentable. Eh, el día de ayer y hoy nuevamente se está enviando una carta diplomática, eh, mucho más, eh, fuerte, digamos, eh, sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó.

“Sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además no puede ser que esté ocurriendo esto”, dijo en ‘La Mañamera del Pueblo’ que encabezó desde Cancún, Quintana Roo.

Mencionó que de forma adicional, instruyó al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, analizar diversas acciones que se puedan impementar ante esta situación, asegurando que su gobierno protestará “por todos los medios”.

“Entonces vamos a hacer varias medidas. Lo está analizando en este momento el canciller, la cancillería y el subsecretario Roberto Velasco. Es lamentable y, eh, vamos a, por todos los medios, a levantar nuestra protesta”, puntualizó.

Agregó que el gobierno mexicano también brindará todo el apoyo que requieran los familiares del joven, sin precisar si ya fueron contactados.

“Y apoyar a la familia en todo lo que requiera, por supuesto”, concluyó.