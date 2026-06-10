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Lucero rompe el silencio tras la muerte del padre de Alessandra Rosaldo: “Le recuerdo con amor”

La cantante recordó con cariño a Jaime Sánchez Rosaldo, envió un mensaje de apoyo a su familia y también habló de sus favoritos rumbo a la fiesta deportiva más esperada

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Lucero comparte un mensaje para despedir a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, tras su fallecimiento. - (Ocesa: José Jorge Carreón)
Lucero comparte un mensaje para despedir a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, tras su fallecimiento. - (Ocesa: José Jorge Carreón)

Lucero compartió un emotivo mensaje al recordar a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, cuyo fallecimiento ha generado numerosas muestras de cariño en el medio artístico. La intérprete reveló que recientemente se puso en contacto con la integrante de Sentidos Opuestos para expresarle sus condolencias y recordarle el afecto que siempre sintió por su padre.

La cantante explicó que la relación con Jaime Sánchez Rosaldo se remonta a varios años atrás, cuando trabajaron juntos profesionalmente. Ese vínculo le permitió conocerlo de cerca y guardar recuerdos que, aseguró, permanecen intactos con el paso del tiempo.

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“Hoy justamente acabo de escribirle unos mensajes directos a Alessandra para decirle que recuerdo a su papá con mucho amor, mucho cariño desde hace muchos años, porque trabajamos juntos mucho tiempo y vivimos momentos muy bonitos. Entonces, que en paz descanse Jaime Sánchez Rosaldo, siempre querido y recordado por mí”, expresó ante los medios de comunicación.

Un adiós cargado de afecto y gratitud

Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager de Lucero, Lupita D'Alessio, Napoleón y Sentidos Opuestos, murió el 8 de junio a los 84 años en Ciudad de México tras un presunto infarto cardiovascular. (X/@jsrosaldo)
Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager de Lucero, Lupita D'Alessio, Napoleón y Sentidos Opuestos, murió el 8 de junio a los 84 años en Ciudad de México tras un presunto infarto cardiovascular. (X/@jsrosaldo)

Durante el encuentro con la prensa, Lucero describió a Jaime Sánchez Rosaldo como una persona entrañable que dejó una huella positiva en quienes convivieron con él. Sus palabras estuvieron marcadas por la nostalgia y el reconocimiento hacia quien también fue parte importante de su trayectoria.

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“Era un tipazo, era muy divertido, ¿sabes? Siempre riendo, era muy activo, muy movido. La verdad era un tipazo”, comentó la artista al recordar algunas de las cualidades que más admiraba de él.

Además, aprovechó para enviar un mensaje de fortaleza a la familia. “Yo le mando un beso al cielo y a sus tres hijas, Alessandra, Mariana y a Valeria, porque las conocí chiquititas, desde nenitas. Así que todo mi amor para ellas y mucha fuerza siempre”, señaló.

Lucero apuesta por México en la cancha

La artista dice que no es experta en futbol, pero apuesta por la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. - FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
La artista dice que no es experta en futbol, pero apuesta por la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. - FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Más allá del momento emotivo, la cantante también se mostró entusiasmada por el ambiente futbolero que rodea al Mundial 2026. Aunque reconoció que no es una experta en el deporte, dejó claro que confía en el desempeño de la Selección Mexicana.

“Yo quiero que gane. Este primer partido lo tenemos que ganar y yo estoy con México. La verdad, creo que va a hacer un buen papel”, afirmó con optimismo.

Lucero destacó que percibe a los jugadores preparados para enfrentar el reto y aseguró que la energía de la afición puede convertirse en un factor importante. “No soy tan experta en el fut, pero les va a ir bien, porque traemos la vibra, traemos México vibra”, dijo entre sonrisas.

“España trae a sus galanes”: la confesión que desató risas

La cantante bromea al decir que España trae a sus galanes y también reconoce el atractivo de los jugadores de México. - - June 4, 2026 Spain's Ferran Torres celebrates scoring their first goal REUTERS/Miguel Vidal
La cantante bromea al decir que España trae a sus galanes y también reconoce el atractivo de los jugadores de México. - - June 4, 2026 Spain's Ferran Torres celebrates scoring their first goal REUTERS/Miguel Vidal

La charla tomó un giro más relajado cuando los reporteros le preguntaron qué selección considera que tiene a los futbolistas más atractivos.

La respuesta provocó carcajadas entre los presentes y dejó una frase que rápidamente llamó la atención.

“Yo creo que España trae a sus galanes”, respondió sin rodeos, aunque enseguida matizó su comentario al reconocer también el atractivo de los jugadores mexicanos. “Y pues México también, chicos”, agregó.

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