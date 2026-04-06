¿Bajará la gasolina en abril? El nuevo anuncio de Profeco sobre los precios y el subsidio del gobierno

El Gobierno de Honduras mantiene subsidios temporales para absorber el 50% de los aumentos en gasolina regular y diésel. (Foto: Redes sociales)

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informaron que el precio de la gasolina regular promedió 23.70 pesos por litro la semana pasada, como parte de la estrategia para estabilizar los costos.

Escalante explicó que, aunque la mayoría de las estaciones respetan los márgenes establecidos, aún hay casos donde los precios son excesivos. Por ejemplo, destacó una gasolinera en Aguascalientes que vendía el litro de gasolina regular en 24.99 pesos, con un margen de ganancia superior a lo permitido.

Ante esto, la Profeco iniciará un monitoreo más amplio en todo el país, con el objetivo de identificar y exhibir a las estaciones que “se vuelan la barda” con los precios. Además, los consumidores pueden consultar en tiempo real el costo del combustible mediante el mapa virtual disponible en su portal.

¿Por qué no ha subido más la gasolina?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, debido a tensiones internacionales y el aumento del precio del petróleo —que pasó de menos de 60 a más de 100 dólares por barril—, la gasolina en México debería costar hasta 33 pesos por litro.

Sin embargo, el gobierno federal ha aplicado un subsidio a través de la reducción del IEPS, lo que permite mantener el precio por debajo de los 24 pesos en el caso de la gasolina magna.

Este apoyo equivale a alrededor de 9 pesos por litro, lo que representa un esfuerzo fiscal importante para contener el impacto en la economía familiar.

Subsidio millonario para contener precios

De acuerdo con la mandataria, el gobierno deja de recaudar más de 5 mil millones de pesos semanales por la reducción del IEPS, aunque parte de esta pérdida se compensa con ingresos adicionales de Petróleos Mexicanos (Pemex) debido al alza del crudo.

En términos netos, el apoyo representa cerca de 2 mil millones de pesos por semana, destinados a evitar que suban los precios de la gasolina y el diésel.

Acuerdo con gasolineros y posibles sanciones

El gobierno federal también alcanzó un acuerdo voluntario con los gasolineros para mantener:

Gasolina magna en menos de 24 pesos por litro

Diésel alrededor de 28.28 pesos por litro

Además, se estableció que el margen de ganancia no debe superar los 2 pesos por litro.

Sheinbaum advirtió que no se permitirá que los empresarios incrementen precios sin justificación, ya que existe un subsidio activo. En caso de incumplimiento, la Profeco podrá aplicar sanciones o incluso colocar advertencias visibles en las estaciones donde se detecten abusos.

¿Bajará la gasolina en abril?

Por ahora, no se prevé una baja significativa en el precio de la gasolina, pero sí una estabilización gracias al subsidio y a los acuerdos con el sector gasolinero.

El objetivo del gobierno es evitar aumentos bruscos en medio de la volatilidad internacional, especialmente para contener efectos inflacionarios.

En este contexto, las autoridades hicieron un llamado a los consumidores a elegir estaciones con precios justos y denunciar irregularidades, mientras se mantiene la estrategia para proteger el bolsillo de las familias mexicanas.