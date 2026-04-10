Caos en penal de Tijuana habría iniciado por agresión de custodio a un interno: más de 300 elementos de seguridad se movilizaron

El operativo de contención duró más de 40 minutos en el edificio seis del Cereso, mientras la tensión aumentaba entre los familiares de los reclusos. EFE/Joebeth Terriquez

Una riña entre internos del Cereso de Tijuana derivó este 9 de abril en disturbios y la movilización de más de 300 agentes de seguridad, mientras familiares de los reos exigieron información sobre el estado de los involucrados. El incidente inició en el edificio seis y se extendió a otras áreas, obligando a la intervención de corporaciones como la FGE, la policía municipal, la Guardia Nacional y la policía estatal.

A las 15:00 horas, tres internos comenzaron una pelea que escaló rápidamente, involucrando a al menos 80 reclusos. El operativo de contención se prolongó durante más de 40 minutos, aunque la presencia de las fuerzas de seguridad se mantuvo por horas, señala un medio local. Tras el control de la riña, las autoridades permitieron el ingreso de tres mujeres familiares como representantes, quienes constataron la condición de los internos.

Familiares denuncian agresión de custodio y falta de información

Testigos y familiares de los internos dijeron que el disturbio habría iniciado por el maltrato de un custodio, identificado como Margarito, quien presuntamente golpeó a un reo. Una de las representantes que ingresó al penal afirma: “Sí hay un interno golpeado por el custodio. Está estable, pero lo golpeó el custodio”. El director del penal, Uriel Guerrero, niega la existencia de lesionados y asegura que la reacción de las corporaciones fue parte del protocolo de seguridad.

Las autoridades reiteran que la situación está bajo control y que los familiares pueden contactar a los internos a través de las visitas regulares y por medio de sus abogados. Sin embargo, la persistencia del cerco policial y la falta de información oficial mantienen la tensión entre los familiares.

Testimonios de familiares y testigos señalan agresión de un custodio identificado como Margarito, presuntamente responsable de iniciar la riña. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Disturbio moviliza a 300 agentes y afecta a 80 internos

El despliegue de seguridad incluyó a cerca de 300 elementos de distintas corporaciones. El disturbio involucró a por lo menos 80 internos del Cereso, de acuerdo con los reportes. Las fuerzas estatales y federales se mantuvieron en el sitio hasta después de las 17:00 horas, momento en que comenzaron a retirarse tras asegurar el cese de los disturbios y la estabilidad al interior del penal.

El director del penal sostuvo que ninguna de las corporaciones ingresó físicamente al Cereso, pues solo montaron un cerco exterior en apoyo a las autoridades penitenciarias. Guerrero afirmó: “No hay lesionados. Se aplicó el protocolo para contener la riña y garantizar la seguridad”.

Autoridades insisten en control, familiares mantienen dudas

Pese a la confirmación oficial de que no existen lesionados y de que las condiciones dentro del penal están controladas, los familiares aseguraron en que la información es insuficiente y piden mayor transparencia. La presencia de representantes al interior del penal permitió a los familiares corroborar la condición de los internos, pero la versión oficial y la de los testigos difiere en torno a la existencia de lesionados.

El incidente ocurre en un contexto donde la seguridad interna de los penales en Baja California permanece bajo observación y los familiares de reclusos demandan mayor claridad en la comunicación oficial.