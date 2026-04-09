Ya no podrás usar tus bocinas a todo volumen: serás multado hasta con 30 mil pesos si haces ruido

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Si acostumbras poner música a alto volumen, usar bocinas con volumen elevado o hacer ruido excesivo en casa o negocio, podrías enfrentar multas de hasta 35 mil pesos. En el municipio de Cuautla, autoridades anunciaron nuevas medidas para sancionar la contaminación acústica y proteger el descanso de la población.

De acuerdo con información de El Sol de Cuautla, las multas por exceso de ruido aplicarán tanto a viviendas particulares como a establecimientos comerciales que rebasen los niveles permitidos de decibeles establecidos en la normativa ambiental.

Las autoridades municipales, a través del área de Protección Ambiental, advirtieron que quienes mantengan música fuerte, fiestas ruidosas o cualquier tipo de ruido excesivo durante la noche o madrugada podrán ser sancionados, especialmente si afectan a terceros. Las sanciones económicas van de los 17 mil a los 35 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

¿Cómo funcionan las multas por ruido?

El proceso para aplicar las multas por ruido inicia con una denuncia ciudadana. Tras recibir el reporte, personal del municipio acude al lugar para verificar el nivel de ruido y notificar al responsable. Si no se reduce el volumen o se ignora la advertencia, se procede a imponer la multa correspondiente.

Estas sanciones por ruido excesivo no distinguen entre casas, departamentos o negocios, por lo que cualquier persona que incumpla la normativa puede ser penalizada.

Límites de ruido permitidos en México

La regulación se basa en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, la cual establece los niveles máximos de ruido en zonas habitacionales:

55 decibeles durante el día

50 decibeles durante la noche

Superar estos límites de ruido de forma constante se considera una infracción ambiental y puede derivar en multas económicas.

¿Por qué es peligroso el exceso de ruido?

La contaminación acústica no solo genera molestias, también afecta la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el ruido excesivo es uno de los principales riesgos ambientales.

Entre las consecuencias del exceso de ruido destacan:

Insomnio y alteraciones del sueño

Estrés y ansiedad

Problemas cardiovasculares

Daños auditivos permanentes

Ante este panorama, autoridades hicieron un llamado a evitar el uso de bocinas a alto volumen, respetar los horarios de descanso y prevenir sanciones por ruido excesivo, especialmente durante la noche.