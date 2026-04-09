Suman tres policías de Ecatepec detenidos por el presunto delito de secuestro

Detenido policía secuestro Ecatepec Edomex (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplió una orden de aprehensión contra Juan “N”, policía municipal de Ecatepec, por su probable participación en el delito de secuestro.

La investigación señala que el pasado 6 de noviembre de 2025, las víctimas circulan en su automóvil por la colonia Valle de Anáhuac cuando una patrulla de la policía municipal les cierra el paso y tres uniformados los obligan a descender de su vehículo.

Ambas personas son subidas a la patrulla oficial y trasladadas por diferentes calles de la zona. Uno de los elementos les exige 60 mil pesos para dejarlos en libertad. Las víctimas, temiendo por su integridad, solicitan apoyo a un familiar para que realice un depósito bancario y entregue el resto del dinero en efectivo en un punto acordado.

Al llegar al sitio pactado, el familiar contacta a dos hombres identificados como Brayan Avelino “N” y Tomás “N”, también policías municipales de Ecatepec. Ambos viajan en un auto con cromática de taxi y son detenidos en ese momento por agentes alertados de los hechos. Juan “N” logra escapar del lugar, pero la Fiscalía continúa con las investigaciones para acreditar su posible responsabilidad.

Juez vincula a proceso a dos policías por secuestro de ciudadanos

Brayan Avelino “N” y Tomás “N” expolicias de Ecatepec fueron detenidos en novimebre de 2025 por el delito de secuestro (FGJEM)

El pasado 14 de noviembre de 2025, un juez con sede en Ecatepec dictó vinculación a proceso en contra de Brayan Avelino “N” y Tomás “N” por el delito de secuestro. La autoridad determinó que ambos debieron enfrentar proceso penal tras su presunta intervención en el caso. Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo resguardo a los dos ex policías.

Con los avances de la investigación, la Fiscalía General de Justicia mexiquense obtiene y ejecuta la orden de aprehensión contra Juan “N”, quien es ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. El órgano jurisdiccional determinará su situación jurídica en los próximos días. Cabe precisar que, conforme a la ley, el imputado debe ser considerado inocente mientras no exista sentencia condenatoria.

Investigación señala abuso de autoridad y extorsión

La Fiscalía Mexiquense logró el proceso judicial contra los dos expolicias municipales de Ecatepec (FGJEM)

De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención de las víctimas ocurre sin justificación aparente. Los tres policías municipales utilizan una patrulla oficial para privar de la libertad a los ciudadanos y posteriormente exigirles dinero a cambio de su liberación. Parte del pago se realiza a través de un depósito bancario solicitado a un familiar, mientras que el resto se entrega en efectivo.

Las autoridades confirman que la intervención oportuna de los cuerpos policiales permite la detención de dos de los presuntos responsables y evita que el delito se consume en su totalidad. El tercer implicado, identificado como Juan “N”, logra huir, pero es ubicado y detenido después, gracias a la labor ministerial.

La Fiscalía reiteró que la investigación sigue abierta y no descarta nuevas diligencias para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades. El caso se encuentra bajo seguimiento judicial y los imputados permanecen en prisión preventiva.