Ecatepec tiene un déficit de agua: afecta a 1.2 millones de habitantes

Gobierno de Ecatepec, el municipio más poblado de México, busca reducir el desabasto de agua con inversión en infraestructura hídrica en 2026

El municipio de Ecatepec tiene un déficit de agua que afecta a más de un millón de habitantes, por lo cual se buscaría hacer obras hidráulicas en este año, donde tendría la inversión del gobierno federal.

Autoridades municipales anunciaron que se tendrá una inversión de 985 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica durante 2026, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable a cerca de 1.2 millones de habitantes, especialmente en comunidades altas que han padecido por años el desabasto.

Entre las acciones más relevantes destacan la construcción de una mega planta potabilizadora con capacidad de producir 200 litros por segundo, la edificación de un tanque maestro de gran capacidad para distribuir agua por gravedad, así como la instalación de un “liner” o revestimiento en líneas principales para reducir fugas. Estas obras estarán concentradas en la denominada Quinta Zona, una de las áreas más afectadas por la escasez.

De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto hidráulico busca dar una solución estructural a colonias ubicadas en zonas altas como San Andrés de la Cañada, la Sierra de Guadalupe y otras comunidades que actualmente enfrentan dificultades para recibir agua de manera regular.

Conagua invertirá en pozos

Pozo de Agua La Monera, Ecatepec de Morelos Foto: Sapase Ecatepec

La presidenta municipal, Azucena Cisneros, señaló que estas obras representarán un cambio de fondo al considerar que permitirán mejorar la distribución del líquido y reducir la dependencia de pipas.

En cuanto al financiamiento, se detalló que de los 985 millones de pesos, 500 millones provendrán de aportaciones conjuntas de los tres niveles de gobierno. En ese rubro, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contribuirá con 20 millones de pesos, mientras que el gobierno municipal destinará 280 millones y el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) aportará 185 millones.

Además de las obras de infraestructura, el plan contempla la puesta en operación de 11 pozos de agua potable durante este mismo año. Cinco pozos serán reperforados por el gobierno federal, cuatro serán responsabilidad del gobierno municipal y dos más serán operados por Sapase. Esta estrategia busca incrementar el caudal disponible y mejorar la presión en la red hidráulica.

Las autoridades destacaron que la entrada en funcionamiento de estos pozos será clave para atender la demanda en colonias donde actualmente el suministro es irregular o prácticamente inexistente.

Faltan denuncias penales

Azucena Cisneros acusó a la administración del morenista Fernando Vilchis por temas de corrupción en el tema de agua en Ecatepec (@FerVilchisMx | @azucenacisneros)

La alcaldesa lanzó críticas hacia la administración anterior encabezada por el ahora diputado federal por Morena, Fernando Vilchis, al asegurar que el manejo del agua “era un negocio hecho por gente muy corrupta”.

Según sus declaraciones, la también morenista, dijo que existía un interés económico en mantener a la población sin acceso regular al servicio para favorecer la venta de agua a través de pipas a sobreprecio, así como la proliferación de tomas clandestinas y contratos irregulares.

No obstante, hasta el momento no se han presentado denuncias formales ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades por estas acusaciones.

Con esta inversión sin precedentes, si se cumple, Ecatepec reduciría un poco una de las problemáticas más urgentes del municipio que afectan la calidad de vida de miles de familias de la localidad más poblada del país.