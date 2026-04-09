México

Servicio Meteorológico prevé lluvias fuertes y altas temperaturas este 9 de abril

El país enfrentará tormentas eléctricas, vientos intensos y una persistente onda de calor

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Se esperan lluvias fuertes en varias regiones del país este 9 de abril. (Cuartoscuro)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que este miércoles 9 de abril estará marcado por condiciones contrastantes: lluvias fuertes en varias regiones, altas temperaturas en el sur y occidente, así como rachas de viento que podrían provocar afectaciones.

La interacción de distintos sistemas mantendrá el clima inestable en gran parte del país.

Lluvias fuertes en México: estados más afectados este 9 de abril

Durante la jornada, las precipitaciones serán relevantes en el norte, centro y sureste del país. Las lluvias más intensas se concentrarán en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que otras entidades registrarán acumulados importantes.

Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y posible granizo, lo que incrementa el riesgo de afectaciones.

Estados con lluvias más intensas:

  • Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (muy fuertes)
  • Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca (fuertes)
  • Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco (chubascos)
  • Península de Yucatán con lluvias dispersas pero constantes

Onda de calor en México: temperaturas de hasta 45 grados

El ambiente caluroso persistirá en gran parte del país, especialmente en el sur y el Pacífico. Algunas regiones alcanzarán temperaturas extremas.

Una ola de calor azota a toda la Republica Mexicana
Se prevé una onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados en varias regiones Foto: Cuartoscuro

Zonas con mayor calor:

  • Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (40 a 45 °C)
  • Jalisco, Colima, Morelos y Campeche (35 a 40 °C)
  • Sonora, Sinaloa y Yucatán con ambiente muy caluroso

Estas condiciones pueden incrementar el riesgo de golpes de calor, especialmente en zonas urbanas.

Vientos fuertes en México: rachas y posibles afectaciones

Además de la lluvia, el viento será un factor importante durante este miércoles, con rachas que podrían generar incidentes.

Regiones con mayor intensidad de viento:

  • Norte del país con rachas de hasta 70 km/h
  • Istmo de Tehuantepec con vientos intensos
  • Centro del país, incluida la Ciudad de México, con rachas moderadas

Posibles afectaciones por viento:

  • Caída de árboles y anuncios publicitarios
  • Reducción de visibilidad en carreteras
  • Riesgo para estructuras ligeras

Clima en CDMX y Valle de México: lluvias y ambiente templado

En el Valle de México se espera un día con cambios importantes en el estado del tiempo. La mañana será fresca, pero por la tarde aumentará la probabilidad de lluvia.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
En la CDMX se prevé cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde. Crédito: Cuartoscuro.

Condiciones previstas:

  • Temperatura mínima de 12 a 14 °C
  • Temperatura máxima de 24 a 26 °C
  • Cielo medio nublado a nublado por la tarde
  • Lluvias con descargas eléctricas y posible granizo

En el Estado de México se prevén lluvias más intensas, principalmente en zonas del norte y oriente.

Sistemas meteorológicos que provocarán lluvias y calor

El clima estará influenciado por varios fenómenos atmosféricos que interactúan entre sí.

Factores principales:

  • Vaguada en altura sobre el norte y noreste
  • Canales de baja presión en el centro y sureste
  • Ingreso de humedad desde el Pacífico, Golfo de México y Caribe
  • Persistencia de una onda de calor en múltiples regiones

Además, se mantiene vigilancia por la llegada de un nuevo frente frío al noroeste del país en los próximos días.

Riesgos por lluvias y tormentas en México

Las condiciones meteorológicas podrían provocar diversas afectaciones, especialmente en zonas vulnerables.

Se prevén lluvias en distintas regiones del país durante el día. REUTERS/José Torres
Se prevén lluvias en distintas regiones del país durante el día. REUTERS/José Torres

Riesgos principales:

  • Inundaciones urbanas y encharcamientos severos
  • Desbordamiento de ríos y arroyos
  • Deslaves en zonas montañosas
  • Daños a infraestructura por viento y granizo

Recomendaciones generales:

  • Evitar zonas inundadas o con corrientes de agua
  • No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales
  • Extremar precauciones en carretera

El panorama climático para este 9 de abril muestra un país con condiciones extremas y variables.

Desde lluvias intensas hasta calor sofocante, las autoridades llaman a la población a mantenerse alerta y tomar medidas preventivas ante posibles afectaciones.

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