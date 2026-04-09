Sacrificios tendrá estreno en Fantaspoa: esto se sabe sobre su llegada a México

La película mexicana es dirigida por Mauricio Chernovetzky y continúa su recorrido internacional en uno de los festivales de cine más importantes

La película mexicana Sacrificios, un thriller de horror psicológico dirigido por Mauricio Chernovetzky, dará un nuevo paso en su trayectoria internacional con su estreno latinoamericano en Fantaspoa, uno de los encuentros más relevantes de América Latina para el cine de género.

El festival, que se celebrará en Brasil, es reconocido por su programación especializada en horror, fantasía y ciencia ficción, lo que lo convierte en una plataforma estratégica para películas que buscan posicionarse ante audiencias exigentes y circuitos internacionales.

De Austin al reconocimiento del público

Antes de su paso por Fantaspoa, Sacrificios inició su recorrido en el Austin Film Festival 2025, donde obtuvo el Premio del Público en la categoría Dark Matters.

Este reconocimiento no solo validó la propuesta del filme, sino que también lo colocó como una de las apuestas emergentes dentro del horror psicológico contemporáneo, un género que ha ganado relevancia en el cine mexicano en años recientes.

Escena de Sacrificios, el thriller mexicano de Mauricio Chernovetzky que tendrá su estreno latinoamericano en Fantaspoa mientras crece la expectativa por su llegada a México

Una historia marcada por el duelo y lo sobrenatural

Producida por Balthus Films, la cinta se centra en Juan, un padre que enfrenta la muerte trágica de su hijo pequeño. Incapaz de sobrellevar el dolor, se adentra en el mar en un acto desesperado que lo conduce a una experiencia sobrenatural.

Lo que parece un milagro —el regreso de su hijo— pronto revela un costo devastador: para mantenerlo con vida, deberá sacrificar su propia sangre. A partir de este punto, la historia se convierte en una exploración intensa sobre los límites del amor parental, la culpa y la fe.

Con una duración aproximada de 91 minutos, la película mezcla elementos de terror psicológico, drama y simbolismo, incorporando referencias a la mitología y al imaginario cultural mexicano, según detalla su ficha técnica .

Sin fecha de estreno en México

A pesar de su creciente visibilidad en festivales internacionales, Sacrificios aún no cuenta con una fecha oficial de estreno en México. De acuerdo con la información disponible, la película se encuentra actualmente en circuito de festivales, una estrategia común para consolidar su posicionamiento antes de su distribución comercial .

Este tipo de recorrido suele definir el futuro de las producciones independientes, ya que el desempeño en festivales puede influir directamente en acuerdos de distribución, presencia en salas comerciales o incluso su llegada a plataformas de streaming.

Un proyecto con identidad autoral

El filme destaca también por su propuesta estética y narrativa. Rodada en locaciones de México, incluyendo la Ciudad de México y Baja California, la producción apuesta por una atmósfera inquietante que combina elementos del realismo mágico con el horror contemporáneo.

El elenco está encabezado por Jorge A. Jiménez, acompañado por Siddhartha Tonalli, Frida Astrid y Noé Hernández, quienes dan vida a una historia emocionalmente intensa.

En el apartado técnico, sobresale la música original de Jason Carmer, así como un equipo creativo que refuerza el tono oscuro y envolvente de la película.

Expectativa en el público mexicano

Mientras Sacrificios continúa su recorrido internacional, la expectativa por su estreno en México crece, especialmente entre los seguidores del cine de horror y las propuestas autorales.

Por ahora, su paso por Fantaspoa marcará un momento clave para medir la recepción en América Latina y podría definir el siguiente paso en su distribución.