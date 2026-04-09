Aretes falsos y recibos: Steff Loaiza muestra pruebas de estar en la quiebra ante disputa con Juan de Dios Pantoja

Steff Loaiza responde en redes sociales a las críticas y revela la magnitud del conflicto familiar con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Steff Loaiza reapareció en redes sociales con un video que intensificó la polémica que rodea a su familia, en medio del conflicto con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. La influencer decidió hablar directamente con sus seguidores para aclarar señalamientos sobre el dinero y las donaciones.

Con un tono emocional, explicó que su intención era transparente: mostrar cómo ha enfrentado los gastos médicos de su madre. “No tengo dinero ahorita y por eso pido ayuda”, afirmó, dejando claro que la situación la ha rebasado.

El video, cargado de pruebas y capturas, se convirtió rápidamente en tema de conversación, al exponer cifras, deudas y decisiones personales que, según ella, reflejan su realidad actual.

Pruebas, cifras y una versión directa

La influencer muestra pruebas y cifras detalladas para explicar el uso del dinero de donaciones y la situación médica de su madre. (RS)

Durante su mensaje, Steff Loaiza aseguró que ha cubierto gastos externos al hospital, detallando que ha aportado aproximadamente 400 mil pesos de su propio dinero. Aclaró que estos recursos se han destinado a necesidades inmediatas.

También mostró estados de cuenta, deudas en tarjetas y pagos relacionados con tratamientos, con el objetivo de responder a quienes dudan de su versión. “No les estoy mintiendo, no les estoy estafando”, sostuvo.

Además, explicó que los ingresos en redes sociales no son inmediatos, ya que muchas campañas tardan meses en pagarse, lo que complica aún más su situación económica.

Lujo, críticas y decisiones personales

Steff Loaiza informa que ha destinado aproximadamente 400 mil pesos de su propio dinero a gastos y deudas externas al hospital. - IG @stefannyloaiza.m

Uno de los puntos más polémicos fue la crítica sobre sus pertenencias. Steff Loaiza respondió a quienes cuestionaron por qué no vende artículos personales para cubrir gastos.

Aseguró que no se considera una persona millonaria y que muchos de sus objetos han sido regalos. Incluso confesó que ha pensado en venderlos si la situación lo requiere.

“Yo no soy millonaria”, reiteró, al tiempo que defendió su forma de administrar el dinero, enfocada principalmente en proyectos personales como la música.

Un conflicto que no se apaga

La influencer subraya la importancia de contar con seguro de gastos médicos y agradece el apoyo, comprometiéndose a retribuir la ayuda recibida. - (Fotos: RS)

El contexto del video se da en medio de una disputa familiar que ha escalado públicamente. Las declaraciones cruzadas con Juan de Dios Pantoja y la postura más reservada de Kimberly Loaiza han mantenido el tema en tendencia.

Steff Loaiza también aprovechó para reflexionar sobre la importancia de contar con seguro de gastos médicos, asegurando que la situación habría sido distinta con previsión.

Finalmente, agradeció el apoyo recibido, prometiendo que buscará devolver la ayuda en el futuro. Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones, alimentado por la mezcla de emociones, dinero y tensiones familiares expuestas ante millones.