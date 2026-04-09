Plan B electoral rompe récord: 17 congresos lo avalan en fast-track en solo 12 horas

El Plan B electoral logró la aprobación de 17 congresos estatales en apenas 12 horas, alcanzando el mínimo para su validez constitucional. (Congreso CDMX)

La reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, marcó un hecho inédito en el proceso legislativo mexicano al conseguir el respaldo de 17 congresos estatales en apenas 12 horas, el mínimo requerido para que una reforma constitucional sea válida.

Reforma electoral Plan B logra aprobación exprés en congresos estatales

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a las 14:32 horas de este jueves, y antes de las 14:30 horas ya contaba con el aval de 17 legislaturas locales.

Este ritmo acelerado superó el récord previo registrado en 2024 con la reforma al Poder Judicial, que había alcanzado el mismo número de respaldos en más de 21 horas.

Con ello, el Plan B electoral se consolida como una de las reformas constitucionales más rápidas en obtener validez en la historia reciente del país.

La aprobación exprés del Plan B electoral permitió su validación constitucional en tiempo récord. (CUARTOSCURO)

Estados que aprobaron el Plan B en tiempo récord

Las legislaturas estatales que respaldaron la reforma en este periodo fueron:

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Guerrero

San Luis Potosí

Yucatán

Baja California

Colima

Sinaloa

Puebla

Sonora

Baja California Sur

Ciudad de México

Tlaxcala

Estado de México

Veracruz

El voto decisivo número 17 se alcanzó en Veracruz, consolidando así la validez constitucional de la reforma.

Debate político intenso marca aprobación en Cámara de Diputados

La aprobación en San Lázaro estuvo marcada por un debate de más de 14 horas, con confrontaciones entre legisladores de distintos partidos.

La reforma fue avalada con 343 votos a favor de Morena, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM, frente a 124 votos en contra del PAN y PRI.

El Plan B electoral generó un amplio debate público por su aprobación acelerada y sus alcances. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Durante la discusión se presentaron 137 reservas y participaron más de 130 oradores, en un ambiente de acusaciones, descalificaciones e intercambios verbales entre bancadas.

Cambios clave del Plan B electoral y su impacto

La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, estableciendo nuevas reglas para la organización política y administrativa a nivel local y federal.

Entre los principales cambios destacan:

Reducción del número máximo de regidores por ayuntamiento a 15 y un síndico

Límite al presupuesto de los congresos estatales , que no podrá exceder el 0.70% del presupuesto estatal

Restricciones a prestaciones adicionales para trabajadores de institutos y tribunales electorales locales

Facultades para regular prestaciones de funcionarios del INE y del Tribunal Electoral

Estas modificaciones buscan, según sus impulsores, reducir costos y hacer más eficiente el aparato electoral.

El Plan B electoral introduce cambios importantes en la estructura del sistema electoral mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Próximos pasos: declaratoria de validez y ajustes locales

Con el respaldo de los congresos estatales, se prevé que en los próximos días el Congreso de la Unión emita la declaratoria formal de validez constitucional.

Posteriormente, las legislaturas locales deberán armonizar sus leyes y constituciones para aplicar los nuevos lineamientos establecidos en la reforma.

La rapidez con la que avanzó el Plan B ha generado tanto respaldo como críticas, posicionándolo como uno de los cambios electorales más polémicos y relevantes del actual sexenio.