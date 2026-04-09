Mujer se vuelve viral al amenazar con usar la Ley Valeria tras ser acusada de pagar con billete falso a conductor de app

La pasajera lanzó amenazas legales luego de ser confrontada por un supuesto pago irregular.

Un video que circula con fuerza en redes sociales ha provocado una intensa discusión entre internautas luego de mostrar un presunto conflicto entre una usuaria de transporte por aplicación y un conductor, después de que la pasajera fuera señalada por intentar pagar un viaje con un billete aparentemente falso.

Según se aprecia en la grabación viral, el incidente ocurrió al término de un servicio solicitado mediante una plataforma digital de movilidad. En el material audiovisual puede observarse el momento en que la pasajera entrega efectivo al chofer para cubrir el costo del traslado; sin embargo, el conductor detectó irregularidades en el billete y de inmediato cuestionó su autenticidad.

La grabación acumula miles de reacciones por el uso de la Ley Valeria en la discusión.

Tras revisar el papel moneda, el trabajador notificó a la mujer que el billete presentaba características inusuales que le hacían pensar que se trataba de una pieza apócrifa, por lo que le pidió otro método de pago para poder completar la transacción.

Lejos de solucionar la situación de forma pacífica, la pasajera reaccionó con molestia y respondió con comentarios desafiantes hacia el conductor.

“Ahí luego se lo das a alguien que no se de cuenta, además no es falso, falso tu permiso de conducir”, comentó la mujer al conductor.

Amenazó con denunciar al chofer

La mujer aseguró que denunciaría al chofer mientras era grabada durante el altercado.

La situación escaló aún más cuando la pasajera se percató de que estaba siendo grabada por el conductor, quien aparentemente documentaba el incidente como medida de respaldo ante cualquier eventualidad.

Fue en ese momento cuando la mujer lanzó varias advertencias legales, asegurando que podría proceder en su contra usando la llamada Ley Valeria, legislación que mencionó mientras exigía que dejara de grabarla.

Todo ocurrió después de que el conductor cuestionara la autenticidad de un billete entregado.

“Ah, me estás grabando, hazte para que salgamos los dos entonces, para que pueda aplicar la “Ley Valeria”. Tú no me puedes estar grabando si yo no te doy autorización, esto es un delito y pues si quieres quédate con el cambio porque yo voy a sacar más dinero: o te vas a la cárcel o me pagas una indemnización o no se qué voy a hacer.

“Aquí en la aplicación tengo tu nombre, tengo tus placas, tengo tu información, te voy a demandar. Te cobras y me das mi cambio o te demando por la Ley Valeria, tú decides”, dijo

¿Qué es la Ley Valeria?

En comisiones avalaron la "Ley Valeria", la cual busca tipificar el acecho como un delito.

La referencia de la pasajera causó aún más controversia debido a que la conocida Ley Valeria fue creada con un propósito distinto al mencionado en el altercado.

Esta normativa tiene como finalidad principal combatir la violencia digital y brindar herramientas de protección a víctimas, especialmente mujeres, frente a agresiones, acoso o difusión indebida de contenido en plataformas digitales y entornos virtuales.

Por ello, numerosos usuarios en redes sociales criticaron que se utilizara el nombre de esta legislación como presunta herramienta de intimidación dentro de una disputa relacionada con el pago de un servicio de transporte.

El video continúa generando opiniones divididas mientras miles de usuarios debaten sobre el actuar de ambas partes.