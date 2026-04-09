Marcel Ruíz regresaría a jugar para enfrentar al América

Marcel busca ir al Mundial 2026 a pesar de su fuerte lesión. REUTERS/Eloisa Sanchez

El mediocampista Marcel Ruiz se acerca a su regreso con Toluca tras superar una ruptura parcial de ligamento en la rodilla derecha, lesión que puso en riesgo su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El futbolista mexicano optó por una rehabilitación conservadora, evitando la cirugía para acelerar su recuperación y mantener la esperanza de ser considerado por Javier Aguirre en El Tri.

Marcel vería acción contra el América

De acuerdo con distintos reportes, Ruiz estaría listo para volver a las canchas el próximo 18 de abril, en el duelo ante América en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

El jugador ya estaría entrenando con balón y ha aumentado la intensidad de sus ejercicios, enfocados en recuperar ritmo y probar la respuesta de su rodilla bajo exigencia física.

Marcel Ruiz buscará agarrar ritmo en Liga MX. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

La evolución de Ruiz resulta positiva tanto para Toluca como para el cuerpo técnico de la selección, pues inicialmente se temía una lesión más grave.

Su posible regreso representa una oportunidad para retomar su lugar como pieza clave rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Toluca confía en que la reincorporación de Marcel Ruiz refuerce el mediocampo en la recta final del torneo.

El cuerpo técnico señala que el jugador ha mostrado una actitud positiva durante su rehabilitación y mantiene el objetivo de estar en la lista final para el Mundial 2026.

Ruiz se mantiene bajo observación médica, pero la evolución de su lesión permite adelantar su regreso antes de lo previsto.

El partido ante América representa una prueba clave para medir el estado físico de Ruiz. Si responde bien en ese encuentro, el mediocampista podría sumar más minutos en los partidos restantes del Clausura 2026.

Los servicios médicos del club habrían insistido en que no correrán riesgos innecesarios y solo alinearán al jugador si está completamente recuperado.

La Selección Mexicana sigue de cerca el proceso de recuperación de Ruiz, quien busca convencer al cuerpo técnico nacional con sus actuaciones en la Liga MX.

El propio Javier Aguirre ya habría dejado claro que si el joven futbolista no se encuentra activo con los Diablos Rojos no será si quiera tomado en cuenta para el proceso mundialista.

El futbolista sabe que el tiempo apremia y cada partido será decisivo para asegurar un lugar en la convocatoria rumbo a la Copa del Mundo.

Los casos de Malagón y Marcel Ruiz muestran el impacto que puede tener una lesión grave en la trayectoria de un jugador.

Antonio ‘Turco’ Mohamed respalda la decisión de Marcel por intentar llegar al Mundial 2026

Mohamed expresó que comprende el interés del futbolista por seguir aspirando a una convocatoria para el Mundial, según manifestó durante la conferencia de prensa.

“Sobre Marcel, él tiene que hacer lo que le dicte su corazón. Yo haría lo mismo; si me queda una bala, me la gastaría. Veremos. Esta semana será decisiva para él y esperamos que sea lo mejor. No le metemos presión; es una decisión personal, es su cuerpo. El destino dirá”, afirmó.