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¿Mohamed apoya a Marcel Ruiz en su lucha por ir al Mundial 2026? Esto fue lo que dijo

El estratega del Toluca habló sobre el avance de Marcel Ruiz durante su recuperación

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(Daniel Jefferson-Imagn Images)
(Daniel Jefferson-Imagn Images)

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, expresó su apoyo a Marcel Ruiz ante la posibilidad de que el mediocampista busque llegar en condiciones a la Copa del Mundo 2026, decisión que, aseguró, depende únicamente del jugador.

El posicionamiento del entrenador se dio tras la victoria de su equipo frente al LA Galaxy, en un contexto donde el futbolista mexicano trabaja en su recuperación.

“Si me queda una bala, me la gasto”: el respaldo del ‘Turco’

(EFE/ Felipe Gutiérrez)
(EFE/ Felipe Gutiérrez)

En conferencia de prensa, Mohamed dejó clara su postura sobre la situación del jugador, al señalar que entiende su deseo de mantenerse en la pelea por un lugar en el Mundial.

“Sobre Marcel, él tiene que hacer lo que le dicte su corazón. Yo haría lo mismo; si me queda una bala, me la gastaría. Veremos. Esta semana será decisiva para él y esperamos que sea lo mejor. No le metemos presión; es una decisión personal, es su cuerpo. El destino dirá”, afirmó.

De acuerdo con información de ESPN, Ruiz ha retomado el trabajo futbolístico en los últimos días y su regreso a las canchas podría concretarse en el corto plazo. El cuerpo técnico evalúa su evolución física con la intención de que sume minutos en próximos compromisos, como los duelos ante Mazatlán o América.

El mediocampista, por su parte, mantiene la confianza de llegar con ritmo competitivo a la Copa del Mundo, aunque la decisión final sobre su posible convocatoria recaerá en Javier Aguirre.

Toluca mantiene su propuesta ofensiva

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Más allá del triunfo ante LA Galaxy, Mohamed descartó que su equipo modifique su estilo de juego en los próximos partidos, incluso cuando actúe como visitante.

“Nosotros no nos vamos a meter atrás. Vamos a jugar el partido como lo hacemos en cada cancha de visitante, eso no cambia. Sabemos que será un encuentro de alto grado de dificultad”, explicó.

El técnico reconoció que su equipo aún tiene aspectos por mejorar, particularmente en la definición, aunque destacó la actitud mostrada para buscar el resultado.

“De haber sido precisos hoy, el partido habría terminado de otra manera. El equipo recibe goles, pero siempre sale a buscar el resultado y no renuncia a ello. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora queda descansar y pensar en el domingo”, añadió.

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