Los panes más saludables que puedes consumir y los beneficios de incluirlos en tu alimentación

Las variedades con granos enteros y menos ingredientes procesados pueden apoyar una digestión más saludable sin dejar de disfrutar el sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se habla de panes saludables, no se trata solo de evitar el pan blanco, sino de elegir opciones que sumen fibra, vitaminas, minerales y grasas buenas.

El pan puede ser un gran aliado de una alimentación equilibrada si se selecciona el tipo correcto y se controla la cantidad consumida en el día.

En México y el mundo, la tendencia crece hacia panes con alto contenido de fibra, semillas y granos enteros. Estos aportan saciedad, benefician la digestión y colaboran a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.

Las variedades con granos enteros y menos ingredientes procesados pueden apoyar una digestión más saludable sin dejar de disfrutar el sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cinco panes más saludables y sus beneficios

Como mencionamos antes el pan no tiene porque ser eliminado de tu alimentación, basta con encontrar opciones saludables.

En este sentido, al revista Nutrients reveló en un estudio, las mejores opciones, entre las cuales destacan los siguientes panes:

1. <b>Pan integral</b>

Elaborado con harina de trigo integral, conserva el salvado y el germen del grano. Beneficios:

Alto en fibra, ayuda al tránsito intestinal.

Mayor saciedad, útil para controlar el peso.

Aporta vitaminas del grupo B y minerales como hierro y magnesio.

2. <b>Pan multicereal</b>

Incluye varias harinas y semillas (trigo, avena, centeno, lino, chía, girasol, etc.). Beneficios:

Combinación de fibras solubles e insolubles.

Omega 3 y grasas saludables de las semillas.

Mejora la salud cardiovascular y reduce el colesterol.

3. <b>Pan de centeno</b>

Tiene menos gluten y más fibra soluble que el pan de trigo. Beneficios:

Bajo índice glucémico, recomendado para diabéticos.

Favorece la sensación de saciedad.

Rico en minerales como el potasio y el zinc.

4. <b>Pan de salvado</b>

Contiene una gran proporción de salvado de trigo. Beneficios:

Mejora la digestión y previene el estreñimiento.

Bajo en calorías, ideal para dietas de control de peso.

Aporta vitaminas, especialmente del grupo B.

5. <b>Pan con semillas (lino, chía, sésamo, girasol)</b>

Puede ser pan integral o blanco enriquecido con semillas. Beneficios:

Omega 3, antioxidantes y proteínas vegetales.

Favorece la salud cardiovascular y el metabolismo.

Aporta micronutrientes como calcio, magnesio y zinc.

Pan multigrano elaborado con cereales y semillas, una opción rica en fibra que combina sabor, textura y valor nutricional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resumen comparativo

Los panes integrales y multicereal son los más completos en fibra y nutrientes.

El pan de centeno destaca por su bajo impacto glucémico.

El pan de salvado es excelente para la digestión.

Los panes con semillas ofrecen grasas buenas y minerales clave.

Consejo: Elegí siempre opciones con pocos ingredientes artificiales y preferí panes caseros o de panaderías artesanales para maximizar los beneficios.