México

Localizan sin vida a psicóloga desaparecida en un hotel de Córdoba

La psicóloga Janinna Carpinteyro Luna fue encontrada muerta tras horas desaparecida en una habitación del hotel Layfer Express, en Córdoba, Veracruz

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Los hechos ocurrieron en el hotel Layfer Express. (Google maps)
Los hechos ocurrieron en el hotel Layfer Express. (Google maps)

El cuerpo de Janinna Carpinteyro Luna, psicóloga de profesión, fue hallado sin vida en una habitación del hotel Layfer Express, al costado de la autopista 150D Orizaba–Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Veracruz. El hallazgo se produjo luego de que empleados del hotel reportaron al 911 la ausencia de respuesta tras varios llamados insistentes a la puerta de la habitación.

Los paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la policía municipal ingresaron al cuarto y constataron el deceso de Carpinteyro Luna. De inmediato, el área fue asegurada en espera del arribo de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba y del personal de servicios periciales, quienes realizaron las primeras diligencias.

La víctima fue identificada y trasladada al Semefo

Las autoridades trasladaron los restos al Servicio Médico Forense (Semefo), en el ejido San Miguelito, para la necropsia de ley. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar la causa exacta de la muerte.

Janinna Carpinteyro vivía en la colonia Erasto Portilla y era conocida en la zona por su trabajo con jóvenes y personas en situación vulnerable.

El caso ocurre en un contexto de violencia contra mujeres en la región

La muerte de Carpinteyro Luna se reporta en medio de una ola de hechos violentos en la zona centro de Veracruz. En días recientes, la región de Córdoba ha registrado asesinatos y ataques armados. Las protestas por la inseguridad se intensificaron después de que integrantes del sector salud y organizaciones civiles exigieron mayor protección tras el homicidio de otros profesionales.

Elementos de la policía y paramédicos acudieron al hotel tras el reporte al 911. (Foto cortesía PNC)
Elementos de la policía y paramédicos acudieron al hotel tras el reporte al 911. (Foto cortesía PNC)

La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado desplegaron operativos en la región y afirmaron que trabajan en coordinación para esclarecer los hechos. La investigación incluyó la revisión de cámaras de seguridad del hotel y entrevistas al personal, en busca de identificar a posibles responsables.

Familiares y sociedad exigen justicia

Familiares de Janinna Carpinteyro acudieron al Semefo para identificar el cuerpo y solicitaron a las autoridades que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

La Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba informó que mantiene abierta la carpeta de investigación. El caso de Carpinteyro Luna se suma a una lista de mujeres asesinadas en el estado en lo que va del año.

La muerte de la psicóloga en el hotel Lyfer Express ocurre mientras las autoridades estatales reconocen un repunte en las denuncias por delitos contra mujeres en Veracruz. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Semefo para continuar con los estudios periciales y determinar las causas del fallecimiento.

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