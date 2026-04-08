Sheinbaum niega que Estados Unidos haya presentado queja por derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

Recientemente se difundieron imágenes de las playas de Tamaulipas donde se percibe presencia de hidrocarburo. (Imagen ilustrativa)

A poco más de un mes de que se diera a conocer el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Estados Unidos haya presentado una queja sobre presencia de hidrocarburo en playas de Texas.

“No tenemos ninguna queja por parte de Estados Unidos”, aseveró esta mañana durante conferencia de prensa, luego de que se difundieran imágenes del derrame en playas de Tamaulipas y surgiera una alertara para las costas texanas.

Ante pregunta expresa, la mandataria descartó que el derrame haya alcanzado las playas de Texas, sin embargo, recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores estará al tanto para brindar información que surja al respecto.

Derrame de petróleo se extiende a Tamaulipas

En las costas del estado de Tamaulipas se reportó la presencia de hidrocarburo en playas como La Pesca, Miramar y Bagdad.

De acuerdo a la información brindada por el Grupo Interinstitucional, se han logrado recolectar 236 kilogramos de hidrocarburo en esas zonas.

En total, desde el 27 de marzo, la cifra ha sido de poco más de 6 mil toneladas de crudo a lo largo de toda la costa de Tamaulipas.

Avances en la investigación sobre derrame de petróleo en el Golfo de México

“Cuando tengan toda la información, van a dar una conferencia de prensa”, anunció la presidenta. En un primer momento ya se brindó una conferencia, cuando se anunció la creación del Grupo Interinstitucional, formado exclusivamente para realizar las investigaciones para determinar las causas y el impacto de este desastre ecológico.

El objetivo es brindar toda la información a la ciudadanía sobre el origen del derrame.

Bolsas llenas de sargazo manchado de petróleo, recolectadas por marineros de la Armada mexicana, permanecen en un puerto en el estado de Veracruz, México, el jueves 26 de marzo de 2026, luego de que las autoridades mexicanas informaran que un derrame de petróleo en el golfo de México se originó en una embarcación no identificada y dos filtraciones naturales de crudo. (AP Foto/Félix Márquez)

Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo principal es identificar el quién y cómo del origen del derrame de petróleo que ha afectado a más de 900 kilómetros de playa en el Golfo de México, perjudicando estados como Veracruz y Tamaulipas. De esta manera, indicó la mandataria, podrán determinarse las consecuencias para quienes resulten culpables del derrame.

El otro punto importante que está realizando el gobierno de México a través del Grupo Interinstitucional, es el de lograr la limpieza total del hidrocarburo que ha afectado múltiples exosistemas de las playas mexicanas, de acuerdo a lo anunciado por la mandataria.

Destacó que el equipo de investigación se está apoyando de drones para detectar a nivel aéreo las zonas afectadas y poder realizar acciones.

“Hasta el momento, vamos a esperar a las conclusiones del grupo científico, lo que sí podemos decir, es la limpieza que se está haciendo”, subrayó.

El Grupo Interinstitucional, conformado por secretarías como la de Marina, de Medio Ambiente, de Energía, así como Petróleos Mexicanos y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, fue conformado específicamente para llevar las investigaciones del caso.