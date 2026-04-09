Laura G habla sobre la posibilidad de perder su nombre artístico ante una colombiana: “Yo lo tengo registrado” (Foto: RS)

La conductora regiomontana Laura G respondió en redes sociales a la confusión generada tras la aparición de una participante colombiana con el mismo nombre en el reality La Casa de los Famosos 6 de Telemundo, donde se difundieron comentarios y notas que la asociaban erróneamente con declaraciones ajenas.

El nombre artístico de Laura G se encuentra registrado a su favor, según lo aseguró la presentadora mexicana en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Laura G rechaza rumores y afirma que el nombre le pertenece

La presentadora mexicana respondió a preguntas y críticas en sus redes sociales luego de que la colombiana Laura González Díaz, conocida en el entorno de los realities como Laura G, compartiera detalles personales durante el programa de Telemundo. Específicamente, se mencionó el caso de un hermano en situación de calle, lo que generó confusión en medios y redes sociales mexicanas al usar imágenes y declaraciones de la conductora regiomontana.

La propia Laura G aclaró: “Es muy triste ver que medios de comunicación desinformen al público que los sigue y es que ponen una foto mía que según yo dije dentro de un reality en Telemundo cuando no soy yo, a ver en Telemundo existe una Laura G y fue ella, qué más quisiera yo tener ese cuerpazo”. En su mensaje, la conductora subrayó que no hay ningún conflicto legal ni personal con la modelo colombiana, y que la confusión se debe solo a la coincidencia de nombres.

Laura G rechaza rumores y afirma que el nombre le pertenece (Foto: Instagram/@lauragii)

El registro de “Laura G” y la decisión de no demandar

La conductora explicó a través de sus redes sociales que el nombre artístico Laura G está registrado a su nombre desde hace más de 25 años. Aseguró que no tiene interés en iniciar acciones legales ni en impedir que la colombiana utilice el mismo seudónimo profesional.

“No pienso demandar por el nombre, me da una súper flojera meterme en conflictos de abogados, yo soy la dueña del nombre ‘Laura G’ lo tengo registrado, pero no tengo problema con que ella lo use, yo tengo más de 25 años de carrera con el mismo nombre”, escribió Laura G en Instagram.

En los comentarios de sus publicaciones, la conductora reiteró que su trayectoria en medios mexicanos respalda la propiedad del nombre y que nunca ha tenido inconveniente con que existan otras figuras con el mismo apodo en el extranjero.

¿Quién es la Laura G colombiana?

La colombiana Laura González Díaz utiliza el mismo nombre artístico en el ámbito digital y de la televisión de telerrealidad. Es modelo, comunicadora social, influencer fitness y empresaria originaria de Villavicencio. Se dio a conocer en el reality Protagonistas de Nuestra Tele de 2017 y desde entonces ha participado en programas de competencia como Guerreros en 2028 y la edición 2026 de La Casa de los Famosos.

El perfil de Laura González Díaz se caracteriza por contenidos enfocados en fitness, estilo de vida y estética, que comparte en sus redes sociales bajo el usuario laugonzalezdiaz. Además de su trabajo como modelo y comunicadora, ha incursionado en el emprendimiento y ha sido reconocida como una figura polémica por su estilo directo y honesto.

Es importante aclarar que Laura G de Colombia no debe confundirse con Laura González Ospina (Laura Barjum), ex-Miss Colombia 2017, ni con la conductora mexicana Laura G.

¿Quién es la Laura G colombiana? @laugonzalezdiaz/Instagram

La confusión mediática y la postura de la mexicana

La participación de la colombiana en realities internacionales ha provocado que medios y usuarios mezclen imágenes y declaraciones de ambas figuras, ocasionando desinformación. La conductora mexicana alertó sobre la importancia de verificar las fuentes antes de publicar notas o comentarios en redes sociales, en especial cuando se trata de temas sensibles o de declaraciones personales.

Laura G recalcó que mantiene una postura abierta al uso compartido del nombre, siempre y cuando no se atribuyan a ella afirmaciones o historias que no le corresponden. Los seguidores de la presentadora mexicana han respaldado su aclaración y pedido a los medios evitar la difusión de información incorrecta.