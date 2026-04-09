Es oficial, Senado redefine cómo se evaluará a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública

El Senado aprobó por unanimidad la integración de tres comisiones bicamerales para supervisar seguridad nacional, Fuerzas Armadas y el Canal del Congreso. CRÉDITO: Secretaría de Cultura

El Senado de la República aprobó por unanimidad la integración de tres comisiones bicamerales clave para la supervisión de la seguridad nacional, el papel de las Fuerzas Armadas y la operación del Canal del Congreso, marcando un paso relevante en la coordinación legislativa tras más de un año y medio de retraso.

Seguridad nacional en el Senado: nuevas comisiones bicamerales entran en funciones

El Pleno avaló los acuerdos impulsados por la Junta de Coordinación Política para designar a las y los legisladores que integrarán las comisiones bicamerales de Seguridad Nacional; de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública; y del Canal de Televisión del Congreso.

De acuerdo con el senador Ignacio Mier Velazco, la aprobación se realizó conforme al reglamento y a la decisión soberana del Pleno, estableciendo las bases para la futura designación de presidencias, las cuales serán determinadas por las propias comisiones bajo un esquema rotatorio entre ambas Cámaras.

El senador Ignacio Mier Velazco afirmó que la integración de las comisiones bicamerales se realizó conforme al reglamento y al acuerdo del Pleno.

Comisión de Seguridad Nacional: facultades clave y vigilancia estratégica

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional será presidida por el senador Eugenio Segura Vázquez y contará con la participación de Enrique Vargas del Villar y Juanita Guerra Mena.

Entre sus principales atribuciones se encuentran la solicitud de informes al Centro Nacional de Inteligencia, el análisis de reportes del Consejo de Seguridad Nacional y la emisión de recomendaciones en la materia.

Además, podrá conocer documentos estratégicos como la Agenda Nacional de Riesgos.

Supervisión de Fuerzas Armadas en seguridad pública: funciones y alcance

Por su parte, la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública será encabezada por el senador Higinio Martínez Miranda.

Las comisiones bicamerales tendrán como eje central la supervisión de temas estratégicos como la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas. (CUARTOSCURO)

Su función principal será analizar y dictaminar los informes enviados por el Ejecutivo federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, incluyendo reportes periódicos con indicadores verificables sobre el cumplimiento de criterios como legalidad, regulación, fiscalización y respeto a los derechos humanos.

En esta comisión participan legisladores de diversas fuerzas políticas, lo que garantiza una integración plural.

Canal del Congreso y transparencia: el papel de la tercera comisión bicameral

La tercera comisión bicameral estará enfocada en el Canal de Televisión del Congreso, considerado un instrumento clave para la transparencia y la difusión de las actividades legislativas.

Este órgano será presidido por el senador Homero Davis Castro y contará con la participación de legisladores de Morena, PVEM y PT, mientras que el PAN aún tiene pendiente definir a su representante.

Coordinación legislativa: el objetivo de las comisiones bicamerales

Las comisiones bicamerales son órganos integrados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión para atender temas de interés común.

Su creación busca fortalecer la coordinación entre diputados y senadores en áreas estratégicas.

Las comisiones bicamerales buscan fortalecer la coordinación entre el Senado y la Cámara de Diputados. Edomex)

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la relevancia de estos mecanismos para mejorar la articulación institucional y atender asuntos prioritarios de manera conjunta.

¿En qué consisten las comisiones bicamerales?

Son órganos integrados por senadores y diputados para atender temas de interés común

Permiten la coordinación directa entre ambas Cámaras del Congreso

Analizan, supervisan y emiten recomendaciones sobre políticas públicas específicas

Pueden solicitar información a instituciones del Estado , como el Centro Nacional de Inteligencia

valúan informes del Ejecutivo federal en temas estratégicosFortalecen la transparencia y la rendición de cuentas

Sus presidencias son rotatorias entre las Cámaras y los grupos parlamentarios

Con la aprobación de estas comisiones, el Senado da un paso hacia el fortalecimiento del control legislativo en materia de seguridad y transparencia, a la espera de que la Cámara de Diputados designe a sus integrantes para completar la instalación de estos órganos.